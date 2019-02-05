الامارات | أطباء مواطنون يتعرفون على طباعة مفاصل بتقنية «ثلاثية الأبعاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء مواطنون يتعرفون على طباعة مفاصل بتقنية «ثلاثية الأبعاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فريق مركز صناعة المفاصل. من المصدر

بدأ في دبي تعريف أطباء مواطنين وفنيين على صناعة مفاصل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقال مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور محمد الرضا، إن الهيئة تدعم إدخال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي، بما يسهم في توفير أطراف ومفاصل اصطناعية للمرضى.

وذكر أن مركز تقويم المفاصل، الذي تم تدشينه حديثاً في مستشفى الزهراء بدبي، بدأ تعريف الأطباء المواطنين والفنيين على صناعة مفاصل تناسب مقاييس العرب والآسيويين، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال استشاري جراحة العظام ورئيس المركز، الدكتور سميح الطرابيشي، إن كل الأبحاث والدراسات العالمية التي أجريت لصناعة مفاصل الركبة، لم تراعِ مقاييس مفاصل العرب ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا، من حيث الطبيعة الجسدية، ما دفعنا لتطوير مفاصل تتناسب والسمات الجسدية للعرب.

وتم أخيراً إطلاق مركز لتقويم المفاصل في مستشفى الزهراء بدبي، وهو أول مركز مبتكر يستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوت في تغيير مفصل الركبة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف المركز إلى تقديم أحدث تقنيات تقويم المفاصل، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الروبوت الجراحي.