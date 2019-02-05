الامارات | «الوطني للتوظيف» ينطلق غداً ويوفر فرص عمل للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للتوظيف» ينطلق غداً ويوفر فرص عمل للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم _ رئيس دائرة الموارد البشرية

دعت دائرة الموارد البشرية في الشارقة المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية إلى زيارة المعرض الوطني للتوظيف، واستثمار فرص التوظيف المتاحة، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة الموجودة في المعرض، والتعرف إلى طبيعة الوظائف والقطاعات المهنية المختلفة، وبرامج التطوير المهني التي تقدمها الدائرة للباحثين عن عمل والخريجين الجدد.

واستعدت الدائرة لإطلاق منصتها الحكومية في المعرض في نسخته الـ21، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه مركز إكسبو، ويبدأ فعالياته غداً، ويستمر حتى الجمعة المقبل.

وتضم منصة الدائرة 10 جهات وهيئات ومؤسسات ودوائر حكومية، وتستقبل الدائرة طلبات الباحثين عن عمل من خلال توفير خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني، والرد على كل الاستفسارات، وتقديم المشورة المهنية بشأن متطلبات سوق العمل المستقبلية، وإجراء عمليات تحديث البيانات للباحثين المسجلين في الدائرة.

وستتيح منصة الدائرة الحكومية للخريجين والباحثين عن عمل الحصول على برامج ودورات تدريبية مجانية متخصصة خلال فترة المعرض في مختلف المهارات المهنية والمعارف القانونية، إلى جانب التثقيف حول مهارات التخطيط الوظيفي للخيارات المستقبلية الأنسب والطموحات والأهداف الشخصية للمقبل على الحياة المهنية. وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، إن المعرض منصة مهمة للكوادر الإماراتية الشابة بمختلف تخصصاتهم، للتواصل المباشر والاحتكاك بالمسؤولين والمعنيين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن المعرض فرصة مهمة للخريجين والباحثين عن عمل لتلقي المشورة من الخبراء في مجالات الأعمال والتطوير الوظيفي، والحصول على أحدث المعلومات حول احتياجات التوظيف المستقبلية، والإرشادات المهنية لتولي الوظائف المهمة والحيوية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وأكد أن موارد الشارقة ملتزمة ببذل كل الجهود التي من شأنها دعم التنمية البشرية في الإمارة، من خلال إتاحة فرص التدريب والتأهيل عالية المستوى.