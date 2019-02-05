الامارات | «تكنولوجيا الحكومات» تحتفي بإسهامات تعزز جودة الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تكنولوجيا الحكومات» تحتفي بإسهامات تعزز جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد بن طليعة: «جائزة تكنولوجيا الحكومات تشجع الأفراد والحكومات ورواد القطاع الخاص على إطلاق إبداعهم».

تشهد القمة العالمية للحكومات تكريم الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات، التي تحتفي بإسهامات رواد التكنولوجيا في تقديم حلول خدمية تعزز جودة حياة الإنسان، التي تضم كلاً من جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، وسلسلة هاكاثون الحكومات.

وتهدف جائزة تكنولوجيا الحكومات إلى تحفيز الجهات الحكومية والشركات الناشئة والطلاب لتطوير مبادرات وشراكات مبتكرة، من أجل توفير حلول إبداعية ذكية للتحديات العالمية في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالإنسان.

وأكد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن طليعة، أن جائزة تكنولوجيا الحكومات تعكس توجهات الحكومة والقمة العالمية للحكومات في تشجيع الأفراد والحكومات ورواد القطاع الخاص على إطلاق إبداعهم وطاقاتهم لتطوير ابتكارات تكنولوجية هادفة لصناعة مستقبل أفضل.

وقال إن تشابه التحديات التي تواجه المجتمعات العالمية يتطلب تطوير حلول شاملة، تتناسب مع الاحتياجات، وتراعي الفوارق التنموية، مشيراً إلى أن جائزة تكنولوجيا الحكومات تتبنى هذا التوجه عبر تشجيع الحلول والتطبيقات الخدمية الذكية، للارتقاء بجودة حياة الناس.

واختتمت جائزة «أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول» تقييم أكثر من 4600 مشاركة تلقتها في دورتها السادسة، من 87 دولة، وبلغ عدد المشاركات من الجهات الحكومية في الدول العربية أكثر من 1000 تطبيق ذكي، ما يعادل 22% من إجمالي التطبيقات، وتصدرت الإمارات المشاركات العربية بواقع 335 تطبيقاً ذكياً، بنسبة 33% من إجمالي المشاركات، تلتها المملكة العربية السعودية بـ253 مشاركة بنسبة 25%، وسلطنة عمان بواقع 93 تطبيقاً ذكياً.

وارتفعت نسبة المشاركات في التطبيقات الحكومية على المستويين المحلي والعالمي، خلال الدورة السادسة للجائزة، إلى أكثر من 4600 مشاركة، بواقع 75%، مقارنة بـ2615 مشاركة عالمية خلال 2018، تلقتها عبر موقعها الإلكتروني

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