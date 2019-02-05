الامارات | جمارك دبي تُنجز 203 ضبطيات في مبنى المطار «2» العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تُنجز 203 ضبطيات في مبنى المطار «2» العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مصبح يتفقد العمل في مبنى المطار «2». من المصدر

أفادت جمارك دبي، بأن مبنى المطار «2» استقبل أكثر من ستة ملايين مسافر، خلال العام الماضي، وتعامل مفتشوها مع ستة ملايين حقيبة، وأنجزوا 203 ضبطيات، منها 81 ضبطية متعلقة بتهريب المواد المخدرة، و59 قضية جمركية، و63 قضية جنائية متنوعة.

وأكد مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، حرص جمارك دبي على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين في جميع المنافذ الجمركية، لاسيما مباني مطار دبي الدولي الذي احتفظ بالصدارة عالمياً أخيراً، باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، حيث وصل عددهم إلى 89.14 مليون مسافر بنمو 1% مقارنة بعام 2017.

وأضاف أن هناك تحدياً كبيراً أمام السلطات الجمركية، خصوصاً في بلدان محورية لحركة التجارة والمسافرين في العالم، مثل إمارة دبي، التي تمتاز بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، واستثمرت مليارات الدراهم في سبيل تطوير بنيتها التحتية وموانئها ومطاراتها، كما وفّرت خدمات جمركية بمقاييس عالمية، حيث أطلقت الدائرة أخيراً تطبيق «الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين» الذي يختصر الوقت اللازم لإفصاح القادمين إلى دبي عما بحوزتهم إلى أقل من خمس دقائق، وغيرها من الابتكارات الأخرى التي تدعم العمل الجمركي في المطار.

وأشار إلى أن الضباط الجمركيين الذين يتعاملون مع المسافرين والحقائب والشحنات يتحلون بالحس الأمني والنزاهة والشفافية واليقظة، وسط التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة.

وأوضح مصبح، خلال جولة في مبنى المطار (2)، أن إدارة عمليات المسافرين لها دور كبير وحيوي في رضا وإسعاد المسافرين.