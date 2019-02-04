أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن سعادته بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في الإمارات. وأضاف سموه عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر": "نحتفي معا بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي نسعد أن تكون الإمارات حاضنة لها". وأضاف سموه "يسرني أن أعلن عن جائزة الأخوة الإنسانية في دورتها الأولى ومنحها للبابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لجهودهما في نشر السلام العالمي لقاء الإخوة الإنسانية".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يمنح جائزة "الأخوة الإنسانية" لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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