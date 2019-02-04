مؤسسة دبي للمستقبل تطلق برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071، الأول من نوعه على مستوى العالم.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن برنامج الدول المقيمة سيشكل منصة عالمية استراتيجية تعزز جهود مؤسسة دبي للمستقبل في بناء شراكات فعالة تدعم تسريع مسيرة الابتكار وتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة واستشراف المستقبل وتصدير واستيراد الابتكارات العالمية.

وأشار إلى أن إطلاق برنامج الدول المقيمة يشكل إضافة مهمة لتحقيق أهداف منطقة 2071 التي تجسد الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2071.

وقال بلهول: "إن مدينة دبي سباقة على مستوى العالم في إطلاق نماذج مبتكرة للشراكات الحكومية والخاصة تسهم بتسريع تحقيق الإنجازات ورسم ملامح حكومات المستقبل، ويشكل هذا البرنامج خطوة جديدة في بناء منظومة متكاملة للشراكات العالمية على أرض دبي".

شراكات عالمية

ويتيح برنامج الدول المقيمة للدول الشريكة فرصة التعاون المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة في منطقة 2071 في جهود استقطاب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم وتشجيعهم على ابتكار مفاهيم وحلول مستقبلية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مختلف القطاعات المستقبلية.

ويوفر البرنامج للبعثات التجارية والدبلوماسية والثقافية والمكاتب التمثيلية والوفود الاستثمارية العديد من فرص الأعمال، ويتيح لها التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة والناشئة ورواد الأعمال والعلماء والخبراء في المنطقة.

تعزيز دور منطقة 2071

وتستضيف منطقة 2071 التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتشهد إطلاق المنتجات والاستراتيجيات والابتكارات الجديدة، وتشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071. كما تضم مجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية.