الامارات | تحويل حركة المرور خلال قداس البابا في أبوظبي ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل حركة المرور خلال قداس البابا في أبوظبي ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت شرطة أبوظبي خطة مرورية لتكثيف الرقابة المرورية عبر الأنظمة الذكية، ونشر الدوريات على الطرق المؤدية الى مدينة زايد الرياضية، لتسهيل حركة السير والمرور بمناسبة القداس الذي يحييه البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية غداً.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات العميد خليفة محمد الخييلي حرص شرطة أبوظبي ،على تيسير وصول المشاركين الى موقع الحدث بيسر وسهولة ، على نحو يجسد نهج الدولة في إرساء قيم التسامح والتآخي و التعايش بين مختلف الجنسيات التي تنعم بالحياة الكريمة على أرض الإمارات.

وحسب الخطة التي ستبدأ من الساعة 12 صباحا الى السادسة مساء لن يُسمح بدخول المركبات الى المنطقة حول مدينة زايد الرياضية ،ومنع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة 3 طن وما فوق وحافلات نقل العمال عن طريق جسر المقطع وجسر الشيخ زايد الى أبوظبي من الواحدة صباحا الى السادسة مساء ،و تحويل حركة السير والمرور على شارع الشيخ راشد بن سعيد ،في المنطقة من بعد جسر المقطع الى دوار الجوية بالاتجاهين لفترة مؤقتة تزامناً مع الحدث.

وتم تحديد المواقف التالية للحافلات التي تنقل المشاركين في القداس من مختلف إمارات الدولة ، وهي : مواقف مطار البطين للحافلات القادمة من دبي والإمارات الشمالية، و تخصيص مواقف جامع الشيخ زايد ووزارة الداخلية للحافلات القادمة من ابوظبي والعين والظفرة.