قرقاش: عاصمة الإمارات تحتضن رسائل التعايش والتسامح بكل اقتدار وأريحية

حضر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية مراسم الاستقبال الرسمي للبابا فرانسس في قصر الرئاسة بأبوظبي،,حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد بعدها عزف السلام البابوي للفاتيكان والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما حلقت طائرات الفرسان في سماء قصر الرئاسة مشكلة علم الفاتيكان احتفاء بهذه الزيارة التاريخية.

وقال معاليه في تغريدة اليوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تشرفت بحضور الاستقبال الرسمي للبابا فرانسس في قصر الرئاسة بأبوظبي، مراسم رسمية تليق بالزيارة التاريخية ومعانيها الإيجابية، عاصمة الإمارات تحتضن رسائل التعايش والتسامح بكل اقتدار وأريحية"

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.