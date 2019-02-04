فيديو.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان بابا الكنيسة الكاثوليكية في قصر الرئاسة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت للبابا فرنسيس ــ لدى وصوله قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي ــ مراسم استقبال رسمية حيث رافق موكب الضيف ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد بعدها عزف السلام البابوي للفاتيكان والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.. فيما حلقت طائرات الفرسان في سماء قصر الرئاسة مشكلة علم الفاتيكان احتفاء بهذه الزيارة.

ورحب سموهما ــ خلال المراسم ــ بزيارة ضيف البلاد الكبير البابا فرنسيس إلى الدولة.. معربين عن سعادتهما بهذه الزيارة التاريخية لرجل السلام والمحبة .. مؤكدين ثقتهما بأنها ستسهم في ترسيخ قيم الحوار والتآخي الإنساني والتعايش والتعاون والاحترام بين جميع البشر بجانب العمل على تعزيز السلام والأمان لشعوب العالم.

وصافح قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية كبار مستقبليه من الشيوخ والوزراء فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..الوفد الرسمي المرافق لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي.

ويرافق قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفد يضم الكاردينال بياتروبارولين أمين سر دولة الفاتيكان والكاردينال ليوناردو ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية والكاردينال فرناندو فيلوني عميد مجمع تبشير الشعوب ورئيس الأساقفة إدغار بينا بارا رئيس سكرتاريا الدولة ورئيس الأساقفة فرانشيسكو مونتيسيلو باديللا السفير البابوي والأسقف ميغيل أ. أيوزوغوكسوت أمين سر المجلس البابوي للحوار بين الأديان والأسقف بول هندر الكبوشي النائب الرسولي لجنوب الجزيرة العربية والمونسينيور جانلوكا بيزولي مسؤول في أمانة سر الدولة والأب سيمون بيتر لوكيامونزي سكرتير السفير البابوي والأب مايكل أوسوليفان المنسق المحلي للزيارة البابوية والأب أنطونيو سبادارو اليسوعي مدير مجلة شيفيلتا كاتوليكا والدكتور باولو روفيني عميد مجمع التواصل.