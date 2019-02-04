الامارات | موارد الشارقة تدعو المواطنين الباحثين عن عمل للتعرف على الفرص الوظيفية في المعرض الوطني للتوظيف 21

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة تدعو المواطنين الباحثين عن عمل للتعرف على الفرص الوظيفية في المعرض الوطني للتوظيف 21 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت دائرة الموارد البشرية بالشارقة استعداداتها لإطلاق منصتها الحكومية في المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ 21، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه مركز اكسبو الشارقة بمقره ، ويبدأ فعالياته بعد غد ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 8 فبراير الجاري.

وستضم منصة الدائرة "10" جهات وهيئات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة المشاركة في المعرض ، وهي : هيئة البيئة والمحميات الطبيعية و مجلس الشارقة للتعليم ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأشغال العامة ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة مطار الشارقة الدولي ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني ودائرة التسجيل العقاري ودائرة شؤو الضواحي والقرى، حيث ستقوم بعرض طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها.

كما ستستقبل الدائرة طلبات الباحثين عن عمل من خلال توفير خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني بالدائرة، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم المشورة المهنية بشأن متطلبات سوق العمل المستقبلية ، وإجراء عمليات تحديث البيانات للباحثين المسجلين في الدائرة ، والتعريف بمنهجية الدائرة المتبعة في التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الباحثين عن عمل في مجال التسجيل والتأهيل والتدريب الميداني والترشيح للمقابلات الوظيفية.

ودعت الدائرة المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية إلى زيارة المعرض لاستثمار فرص التوظيف المتاحة ، و التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة المتواجدة في المعرض، والتعرف على طبيعة الوظائف والقطاعات المهنية المختلفة . وبرامج التطوير المهني التي تقدمها الدائرة للباحثين عن عمل والخريجين الجدد .

وتتطلع الدائرة من خلال هذه الفعالية الوطنية الهامة إلى استقطاب الخريجين والباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية الموهوبة ، ضمن إطار جهودها المكثفة لتعزيز وتيرة دمجهم في سوق العمل ، واستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم . حيث ستبرز من خلال أنشطتها وبرامجها المنعقدة خلال فترة المعرض ؛ مكونات الدورة الـ21 لمعرض التوظيف التي تتمحور حول التطوير المهني والتدريب ووظائف المستقبل.

وستتيح منصة الدائرة الحكومية للخريجين والباحثين عن عمل الحصول على برامج ودورات تدريبية مجانية متخصصة خلال فترة المعرض في مختلف المهارات المهنية والمعارف القانونية . إلى جانب التثقيف حول مهارات التخطيط الوظيفي للخيارات المستقبلية الأنسب والطموحات والأهداف الشخصية للمقبل على الحياة المهنية.



وحول المعرض قالت سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية:

تماشياً مع التوجيهات الحكيمة المستمرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالتركيز على العنصر الشاب في الإمارة ودعم تطويرهم وتوجيه مساراتهم المهنية بما يخدم التنمية المستدامة في المورد البشري ؛ جاءت مشاركة الدائرة في منصتها الحكومية في هذا المعرض ، لتضم تحت مظلتها (10) جهات ومؤسسات من حكومة الشارقة.

وليأتي هذا المعرض الهام مشكلاً منصة هامة للكوادر الإماراتية الشابة بمختلف تخصصاتهم للتواصل المباشر والاحتكاك بالمسؤولين والمعنيين من القطاعين الحكومي والخاص . ويعد فرصة هامة للخريجين والباحثين عن عمل لتلقي المشورة من الخبراء النخبة في مجالات الأعمال والتطوير الوظيفي ، والحصول على أحدث المعلومات حول احتياجات التوظيف المستقبلية ، والإرشادات المهنية لتولي الوظائف الهامة والحيوية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد ان موارد الشارقة ملتزمة ببذل كافة الجهود التي من شأنها دعم التنمية البشرية في الإمارة ، من خلال إتاحة فرص التدريب والتأهيل عالية المستوى لتجعل من المواطن الإماراتي الخيار الأفضل للتوظيف.