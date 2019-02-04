"العربية للسيارات" تمنح أحد مشتري سيارات "رينو داستر" الجديدة مكافأة نقدية بقيمة 50,000 درهم إماراتي

: قدمت "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في "مجموعة عبد الواحد الرستماني" والوكيل الحصري لسيارات "رينو" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، مكافأة نقدية فورية وقيمتها 50,000 درهم إماراتي للفائز في حملة "رينو" الترويجية خلال مهرجان دبي للتسوق؛ السيد بروتفي س.ار ديفارنتي، وذلك بعد شرائه لسيارة "رينو داستر" جديدة من الشركة.

وتقدم "العربية للسيارات" لجميع عملاء "رينو" مكافآت نقدية فورية ضمن إطار هذه الحملة حيث تمنح أحد عملائها فرصة أسبوعية للفوز بمكافأة نقدية قدرها 50,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى مكافآت نقدية أخرى لبقية العملاء تبدأ من 2000 درهم إماراتي من خلال بطاقات امسح واربح.

بروتفي س.ار ديفارنتي وهو مواطن هندي يعمل مهندساً مدنياً في شركة "كونكارينت للمقاولات وصيانة المباني"، قام بشراء سيارة "رينو داستر" الجديدة كلياً منذ أسبوعين فقط وأعرب عن سعادته البالغة لفوزه بالمكافأة الكبرى البالغة قيمتها 50,000 درهم إماراتي، حيث قال: "كانت تلك أول مرة أشتري بها سيارة، واخترت شركة ’العربية للسيارات‘ لأنها تضمن لعملائها قيمة مجزية مقابل ما يدفعونه، وتقدم لهم خدمات متميزة، كما تمتلك فريقاً من أفضل الموظفين. وأود أن أشكر ’رينو‘ من أعماق قلبي على هذه المفاجأة الرائعة التي لن أنساها مطلقاً".