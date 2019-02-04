معالي وزير العمل : بين 1000 جمعية تميزت جمعية الإرادة











أمل العامري -جدة

رعى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة بحضور نائبة وزير العمل للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح وسعادة رئيس مجلس إدارة سابك الدكتور عبدالعزيز الجربوع وسعادة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمتحدثين فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والموهبة .

وقد زار معالي الوزير المعرض المصاحب للمؤتمر والأجنحة المشاركة فيه ومن ثم أقيم الحفل الإفتتاحي الذي تخللته فقرات إبداعية عبر الموهوبين من ذوي الإعاقة وكلمات من معالي الوزير ورئيس مجلس إدارة سابك والدكتور عمار بوقس مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الاعاقة. عضو هيئة الإذاعة والتلفزيون والمستشار الإعلامي للأمير سلطان بن سلمان آل سعود.

وصرح معالي الوزير في كلمة خاصة للجمعية أن في المملكة قاربة 1000 جمعية إلى أن جمعية الإرادة تميزت في فكرتها وتعدد اهتماماتها وطريقة العمل الإحترافي الذي تنهجه بقيادة (قاهر المستحيل) الدكتور عمار بوقس.

من جهته شكر الدكتور عمار بوقس معالي الوزير والوفود الحاضرة للمؤتمر ووعد بمواصلة العمل لتمنية المواهب وتدريبيها ورعياتها ليكونوا منتجين مساهمين وفاعلين في مملكة الخير بقيادة والدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الملهم الأمير محمد بن سلمان، ولم يفت الدكتور عمار بوقس شكره للشريك الاستراتيجي الحصري للجمعية شركة سابك وبقية الشركاء الفاعلين للجمعية.

حضر الحفل مجموعة كبيرة من القناصل كما اكتظت القاعة بالحضور والاستمتاع بالحفل والجلسة العلمية التي تلت الحفل على مدار ساعتين ترأستها الدكتور تماضر الرماح.