كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول دفعة من سائقي أوبر الإماراتيين في أبوظبي

بدأ بعض المواطنين الإماراتيين بنقل الركاب الآن باستخدام سياراتهم الخاصة في أبوظبي.

ودخلت الدفعة الأولى من مواطني دولة الإمارات الذين اشتركوا في أوبر بالفعل في شوارع العاصمة الإماراتية، بعد إعادة إطلاق التطبيق في ديسمبر 2018، حسبما أعلنت الشركة التي ترعى السيارات يوم الأحد.

وقالت الشركة إن التطوير هو “علامة فارقة رئيسية” لأعمالها، وسيساعد على توفير فرص اقتصادية مرنة للإماراتيين المهتمين بخدمة الجمهور المتنقل باستخدام سياراتهم الشخصية، بحسب غلف نيوز.

قال تينو واكين مدير أوبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن فخورون بأننا حققنا تقدما كبيرا منذ أن أعلنا عن عودة أوبر إلى أبو ظبي في الشهر الماضي، مع أول مشترك إماراتي في التطبيق بدأ بالفعل رحلته الأولى في العاصمة وحولها” ،

وأضاف: “لطالما كانت أبو ظبي سوقًا هامًا لشركة أوبر. وعملنا بالتعاون مع مركز النقل المتكامل (ITC) لتتماشى مع رؤيتهم، وأظهرنا التزامنا بدعم جهود المدينة بشكل كامل في ريادة الفرص المرنة وغير المتفرغة والأفضل نوعية خلال التنقل الحضري والمبادرات الذكية “.

وقال واكين إن الشركة تتوقع اشتراك المزيد من المواطنين الاماراتيين في التطبيق. وفي نوفمبر من العام الماضي، أصدر مركز التجارة الدولية ووزارة النقل في أبو ظبي موافقة للسماح للإماراتيين بأن يصبحوا سائقين مع أوبر، إما بدوام كامل أو جزئي.

وأعلن منافس شركة أوبر في الشرق الأوسط، Careem، عن مبادرة مماثلة في نفس الشهر.

وكانت الشركتان قد توقفتا عن تقديم خدماتهما في العاصمة في عام 2016 بعد احتجاز بعض السائقين بسبب مخالفات التنظيم.