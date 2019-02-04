كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف زاد الإعفاء من تأشيرة السياح الإماراتيين إلى إيرلندا؟

ارتفعت أعداد الزوار إلى أيرلندا من دولة الإمارات بنسبة 63.5% في العام الماضي، وفقًا لدناتا للسفريات.

وأعفت أيرلندا مواطني دولة الإمارات من تأشيرة السفر في أوائل عام 2018، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد السياح.

وقالت دناتا ترافل إن هناك زيادة بنسبة 55% في حجوزات السفر خلال 14 يومًا قبل السفر، وزيادة بنسبة 9% في الحجوزات التي تتم في غضون ثلاثة أيام من موعد الرحلة.

وقالت شركة السفر التي تتخذ من دبي مقراً لها – وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة طيران الإمارات – إن دبلن كانت الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهرت زيادة بنسبة 80% في الحجوزات، في حين أظهرت مقاطعات كورك وكلاوي وكيري نمواً في أعداد الزوار. وشملت الوجهات الجديدة مع زيادة مستويات الاهتمام في عام 2018 كيلكيني ودونيجال وليميريك، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وتعد أيرلندا أيضًا موطنًا لعدد من مواقع التصوير، مثل فيلم Skellig Michael ومعظم مواقع تصوير البرنامج التلفزيوني الشهير Game of Thrones في أيرلندا الشمالية.

وقال نيال جيبونز، الرئيس التنفيذي لشركة Tourism Ireland إن السفر بدون تأشيرة يشكل خطوة تاريخية للعلاقات الإيرلندية الإماراتية.

وأضاف: “إن جذب أيرلندا للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي كان أمرًا لا يمكن إنكاره في العام الماضي، ونحن فخورون بالترحيب بالمزيد من الزوار إلى بلدنا كل عام”.