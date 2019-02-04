كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تسوق في أبوظبي بسيارة تاكسي لندن

لا تتفاجأ إذا رأيت سيارة أجرة من لندن تتخطى طريقك من وإلى العمل في أبوظبي هذا الشهر، فربما تقوم بنقل حقيبة هيرميس محدودة الإصدار أو ساعة ريتشارد ميل النادرة إلى مالكها الجديد.

أطلقت شركة By Appointment الفاخرة خدمة تسوق خاصة مع لمسة مميزة، حيث يمكن الآن تسليم مشترياتك أو التنقل من المركز التجاري إلى المنتجع الصحي إلى العشاء في سيارة أجرة من لندن الرسمية، ضمن أسطول صغير من السيارات التي تم نقلها خصيصا إلى دبي.

وتتخصص الشركة في تحديد مصادر المواد التي يصعب العثور عليها وخلق تجارب مخصصة، مثل جولة في متحف اللوفر أبو ظبي مع خبير فني أو جلسة تجميل مع مكياج أو تصفيف الشعر من اختيارك، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتشمل خدمة التسوق الخاصة توصيلات للمنازل، فضلاً عن رحلات التسوق مع مصمم أزياء أو تجميل. وإذا كنت مسافرًا إلى أبوظبي وتريد قطعًا محددة من الملابس لزيارتك – أو، على سبيل المثال، إذا كانت إحدى شركات الطيران قد فقدت أمتعتك – يمكن للشركة وضع خزانة ملابس جاهزة تحت تصرفك، مع العلامات التجارية والألوان والأحجام من اختيارك، ويتم تسليمها في سيارة أجرة من لندن.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.byappointmentme.com.