السبسي يبحث والعاهل الأردني سبل مكافحة الإرهاب

دبي - بواسطة محمد فارس بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في العاصمة التونسية عددا من الملفات الثنائية والإقليمية وسبل تدعيم الجهود في مكافحة الإرهاب.

كما تم الاتفاق خلال الزيارة التي يجريها العاهل الأردني على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والزراعية والسياحية.

ولجهة النهوض بمستوى التعاون بين البلدين الشقيقين، تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل اللجان المشتركة وزيادة تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية وممثلي القطاع الخاص الأردني والتونسي لاستكشاف الفرص الواعدة، لا سيما وأن البلدين يتمتعان بموقع جغرافي مميز كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية. © Other-Petra المباحثات جرت في قصر قرطاج

وتناولت المباحثات أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة المقررة في عمان العام القادم لجهة انشاء شراكات استثمارية واقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب بين الأردن وتونس، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه اللجنة المشتركة من قرارات خلال اجتماعاتها في تونس عام2017.

وبحث جلالة الملك والرئيس التونسي التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام.

وبخصوص الأزمة السورية، جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي لها، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

مباحثات جلالة الملك والرئيس التونسي تناولت أيضا عددا من الأزمات التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.