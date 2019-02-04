أحمد جمعة الزعابي: مكانة عالمية للإمارات في تعزيز ثقافة التسامح

أبوظبي (وام)

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، أن زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأكيد قوي على ما تتمتع به بلادنا من مكانة عالمية رائدة، وسمعة متميزة على صعيد تعزيز ثقافة التسامح وحرية العبادة وممارسة الشعائر واحترام الأديان التي هي بعض من ثمر القيم الإنسانية الراقية التي غرسها المغفور له الشيخ زايد سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون.

وقال معاليه، في تصريحات له: «يزيد من أهمية الزيارة، تزامنها مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان 2019 عاماً للتسامح في دولتنا التي تحتضن أكثر من 200 جنسية يعمل أفرادها ويعيشون في سلام ووئام».

وأوضح أن اللقاء التاريخي الذي يجمع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في أبوظبي، يؤكد الدور الأصيل لدولة الإمارات العربية المتحدة في نشر قيم المحبة والتآخي والسلام، وهو دور تجسد في استضافتها المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، ويشارك فيه رجال دين وفكر من مختلف الديانات والقارات، لبحث سبل تعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات.