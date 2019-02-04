الملا: تعكس مكانة الإمارات

روما ( وام ) أكد أحمد الملا، نائب سفير الدولة لدى إيطاليا، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات، تعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة.

وقال: «إن الإيطاليين ورجالات الكنيسة الكاثوليكية ينظرون بإعجاب كبير للإمارات كدولة صداقة وسلام، أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على مبادئ الاحترام المتبادل مع الجميع، وأكملت هذه المسيرة المشرقة القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، فهي تمد جسور المودة دوماً منذ تأسيسها لبناء أجمل العلاقات مع دول العالم، وتوثيق أواصر الصداقة معها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لتقدم بذلك نموذجاً يقتدى به في التعايش والتسامح، وبناء الشراكات الاستراتيجية المشتركة، بما يحقق السلام والاستقرار في العالم». وأضاف: «إن المجتمع الإيطالي برمته يتابع هذه الزيارة باهتمام كبير، لأنه ينظر للإمارات كتاج مشرق من تيجان التاريخ المعاصر».

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