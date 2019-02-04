محمد النيادي: الإمارات أرض السلام

أبوظبي (الاتحاد) قال محمد سعيد النيادي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «من حكمة قيادتنا الرشيدة وأصالة مجتمع الإمارات، أصبح التسامح والتعاون منطلقاً لتحقيق أرقى أنماط التعايش الحضاري في الدولة، وعلى أرض الإمارات تتلاقى القيادات الدينية لنشر السلام والوئام بين الأمم والشعوب».

وأضاف: «نحن في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ننظر بإيجابية وتفاؤل كبيرين لزيارة قداسة بابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، فجسور التواصل الحضاري والديني فعّالة وقوية منذ عهد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بحكمته وتسامحه، ثم حكمة هذه المدرسة القيادية أصبح التسامح ثقافة متجددة ومتجذرة في كل المناسبات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية». وأشار إلى أن الأعياد المسيحية مناسبة للتلاقي وترسيخ قيم التسامح، فعادةً ما نُدعى إليها، فتشهد حضوراً رسمياً واجتماعياً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعلمائها ومفتيها.

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