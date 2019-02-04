«الاتحاد» ترافق البابا خلال الرحلة

أبوظبي (الاتحاد) رافقت صحيفة «الاتحاد»، ممثلة في حمد الكعبي رئيس التحرير، قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في رحلته التاريخية من مقره البابوي في الفاتيكان متوجهاً إلى عاصمة التسامح ورمز السلام والأخوة في هذا العالم «أبوظبي»، وحرص الكعبي على إطلاع قداسته على الملحق الخاص الذي أعدته صحيفة «الاتحاد» بمناسبة زيارته إلى الدولة.

وأبدى البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إعجابه بطريقة وأسلوب العرض، وما تضمنه الملحق الخاص بالزيارة، مثنياً على الجهد المبذول من الصحيفة والإدارة.

كما أبدى الوفد المرافق لقداسته إعجابه بالمحتوى الذي تضمنته الصحيفة، والمعلومات وكافة التفاصيل، كما أبدوا تقديرهم لرئيس التحرير حمد الكعبي، وحرصه على الحضور ومرافقته للبابا في هذه الزيارة التاريخية.

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