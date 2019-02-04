«الجلسة الثانية»: الأخوة الإنسانية مسؤولية مشتركة للجميع

أحمد عبدالعزيز، منى الحمودي، هزاع المنصوري، ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد المشاركون في الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، أن التوصل إلى الرؤية المشتركة لتوحيد الجهود يحتاج إلى أن يتحلى كل شخص بمسؤوليته المجتمعية الخاصة في محاربة أفكار التطرف والتعصب وقبول أفكار الآخر واحترام المعتقدات، مشيدين بتجربة دولة الإمارات في ترسيخها لمفهوم التسامح عبر مختلف المبادرات والبرامج ذات الصلة بتعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية.

وقال يوسف الرفايعة، مستشار في مجلس حكماء المسلمين خلال إدارته للجلسة: إن تحقيق الأخوة الإنسانية هو عملية متشابكة تتقاطع فيها جميع أطراف المسؤوليات وتتوزع بين عدة متداخلين، لكنها يجب أن تبدأ من أصغر حلقة في النسيج البشري وتصعد بالتدريج إلى أعلى مستوى، حيث ظهرت الكثير من النظريات التي تتناول موضوع الصراع بين الشرق والغرب على اعتبار أنه صراع كينونة لا مفر منه.

وأضاف: تبرز هنا تساؤلات مشروعة حول مسؤولية حكماء الشرق والغرب في تحقيق السلام العالمي المبني على أسس الأخوة الإنسانية، وكذلك حول دور المنظمات الدولية والإنسانية في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

حسن التعامل

من ناحيته، قال مايكل شودريس حاخام بولندا الأكبر في جمهورية بولندا: إن جوهر الأخوة الإنسانية يكمن في إبراز الشخص لحسن التعامل مع الآخرين، والذي يتطلب أن يفهم الشخص ذاته بحيث يكون قادراً لاحقاً على فهم وتقبل الآخرين وأفكارهم ومعتقداتهم، وهو ما يتطلب معرفة حقيقية بأهمية التسامح والإخاء في المجتمعات، ودور ذلك في إنهاء النزاعات والحروب.

وأضاف: إن التسامح ليس في إقرار ما تقبله أو ما لا تقبله من قبل الشخص الآخر، ولكن في فهم كافة الأفكار وتقبلها جميعاً، حيث أؤمن بأن لكل شخص طريقته في التواصل وعلينا احترام الطريقة حتى إن اختلفنا في عباداتنا أو أدياننا جميعاً دون التعدي على مقدسات الأديان واحترام رموزها الدينية وكافة العبادات التي تنص عليها.

من جهته، قال وجيه قانصوه، مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية في المملكة الأردنية: علينا أن ندرك أن الإنسانية تتحقق عبر الاختلاف، فالاختلاف بين البشر هو الأصل في الوجود الإنساني، ويشمل اختلاف الأديان والمعتقدات وتنوع الشخصيات والأفراد وتميز المجتمعات والروابط داخل المجتمع الواحد، وتعدد المذاهب داخل الدين الواحد، فالإنسانية لا تختزل بنظام محدد أو مفهوم وفقاً للتصورات العقلية. وأضاف: إن الإنسانية لا تكون بالتجميع القسري أو التمثل الاختزالي للوحدات الإنسانية، بل بإعطاء كل ظهور عيني فسحة خاصة، وأن ندع الأشياء، لا أن نعمم قيمة ننتجها أو تنتجها ثقافة ونفرضها على الآخر وفقاً لعناوين كونية مزيفة، فهناك رابط وقوة انجذاب بين البشر، تجعل من الحياة الإنسانية فعل شراكة يشمل العطاء والتضحية والبناء.

وتابع: الأخوة الإنسانية أن تترك فسحة لغيرك لا أن تسقط عليه أحكامك المسبقة وتجعله مثلك وأن تجعله وسيلة لإشباع الغرائز الخاصة، فالإنسان مسؤول عن كل فرد من أفراد الإنسانية، لافتاً إلى أن بعض النظم ومؤسسات الإنتاج بحاجة إلى تعزيز حس المعنى لدى الإنسان والشراكة في النشاط الإنساني وقيم التسامح والإخاء بعينه. وأشار إلى أن المطلوب هو تعزيز التعاطف المشبع بالحب والبذل لأجل الآخرين، من خلال البحث عن إمكانية تحقيق الواقع الجديد المملوء بمفاهيم التسامح والمحبة، حيث يشكل المؤتمر فرصة انطلاق نحو تحقيق هذا الواقع الذي يرتكز على العوامل التي تجمع البشرية.

التفاهم المشترك

بدوره، قال مصطفى عثمان إسماعيل، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: إن المؤتمر فرصة لتذكير البشر بأنهم من منشأ واحد، وهي الحقيقة التي تكفل كأرضية للوصول إلى التفاهم المشترك والحوار البناء على ما يختلف به من قضايا واتجاهات، فالجميع يبقون أخوة وإن اختلفوا في المعتقدات والأفكار، لأنهم يعيشون في الأرض نفسها ويتشاركون القيم والأخلاق والمبادئ الحميدة.

وأضاف: إن الحوار عن الأخوة الإنسانية هو حوار ثقافي مرتبط بكل ما يتصل بالشعوب من تاريخها وحضارتها وثقافتها، فالعدو الأساسي هو الجهل والإرهاب وضيق الأفق الذي يصور العالم بلونين فقط، كما هو حال بعض من دعاة التخلف الذين يرفضون التطور والحداثة.

وتابع: إن الواقع الحالي يستدعي مراجعة المناهج التربوية والبرامج الإعلامية لنربي أجيالاً تتربى في كنف التسامح، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في إنشاء أول وزارة معنية بالتسامح، إضافة إلى وجود وزير خاص بالتسامح، وهي خطوة تؤكد ريادة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح المبنية على احترام الجميع واستغلال طاقاتهم الإيجابية في العمل والعطاء.

وأشار إلى أن المسؤولية المشتركة تحتم علينا كأهل أديان ومفكرين ومثقفين أن نعمل صفاً واحداً لتسود الأخوة الإنسانية، وتنتهي أفكار التطرف والتعصب، مقترحاً إيجاد آلية تنسيقية بين الديانات الإبراهيمية لترسيخ مفاهيم التسامح والسلام والمحبة، نظراً لوجود قادة وكبار رجال الدين من مختلف الديانات. ولفت إلى أن الواجب هو تقديس الإنسان واحترام أفكاره أياً كان وضعه، عبر دولة المواطنة والمدنية التي يوجد فيها مكان لكافة المواطنين لممارسة معتقداتهم وأفكارهم الدينية، ولا يوجد فيها مكان لكل متعصب أو محرض أو من يحمل الكراهية في خطابه، حيث تتطلع الدول العربية لأن تكون موطناً للسلام وجسراً للمحبة بين مختلف الشعوب.

وبين أنه من المهم التصدي لما يعاني منه الشباب من البطالة والظلم، حيث تستهدف الجماعات الإرهابية هؤلاء الشباب، نظراً لحاجتهم المالية وما يعانونه من أوضاع معيشية، حيث إن تطوير الأوضاع الاقتصادية وإرساء قيم التسامح في مناهج التعليم، وتوفير الخطاب المعتدل، ستؤدي إلى القضاء على منابت الفكر الإرهابي المتطرف.

المجتمع الجميل

وقال الدكتور جيم وينكلر، الرئيس والأمين العام للمجلس الوطني للكنائس في الولايات المتحدة الأميركية: نحن كقادة أديان علينا أن نصبح قدوة وننير الطريق للمجتمعات، فالمجتمع الجميل الذي نعيش فيه اليوم مهدد أمام تحديات التغير المناخي ونزاعات الحروب، إضافة إلى تحديات الكراهية والتعصب في الأفكار التي تنشأ وتنتشر بين الشباب، وهي أمور تحتاج لدور فاعل وإيجابي من قبل رجل الدين لمواجهتها وتجاوزها.

وأضاف: إن علينا كقادة أن نتحالف مع من حولنا في العالم، ممن يسعون إلى التصالح والوحدة، وعبر أن نولي اهتماماً أكبر بالإنسانية وبأرضنا دون النظر إلى المصالح الشخصية الضيقة أو الاختلافات الصغيرة التي بيننا، فعوامل الاشتراك أكبر وأشمل وأسباب التوحد والحكمة لقراءة وفهم الواقع المعاصر بمختلف جوانبه أكبر.

وتابع: إننا نرسل رسالة بالسلام والعدالة، حيث قامت دول العالم بإنقاذ مليار شخص خلال الأعوام الماضية ومتوسط عمر الإنسان أصبح أطول ونسبة الذين يتوفون بسبب التبغ قلت عن السنوات الماضية، وهي منجزات تحققت وتحتاج إلى تعزيز بترسيخ مفهوم التسامح والمجتمع الواحد المشترك الذي يضم تعدداً ثقافياً ودينياً.

المواطنة العالمية

قال القس ميغيل أنجيل: علينا أن نضع الأخوة الإنسانية في السياسة المعاصرة، حيث ولد جميع البشر ولهم الحق في الحصول على العيش الكريم بروح الأخوة، وكل الرسل والأديان نشرت ذات رسالة الحب والأخوة التي تستند إلى مفهوم البشرية بغض النظر عن الديانة، فالأديان تنظر إلى البشرية باعتبارها عائلة جمعاء لا فرق بينها في الحصول على الحقوق وأداء الواجبات.

وأضاف: إن الأخوة الإنسانية تتمحور حول الاعتراف بأن الجميع يتشارك الهوية الإنسانية والتي تنبع من احترامنا لبعضنا البعض وتقبل أفكار الآخر، وللأسف يواجه العالم اليوم عدداً من الأفكار التي تدفع البشرية إلى الأسفل، وهي أفكار متطرفة ومتعصبة تواجه سماحة الأديان ورسالتها النقية التي ترسخ المفاهيم والمبادئ الداعية للتجمع.

وأشار إلى أن مؤتمر الأخوة الإنسانية يعد فرصة لعرض الجهود المشتركة نحو تحديد المسؤوليات والواجبات المتطلبة لترسيخ وتعزيز هذه الأخوة، حيث يتطلب الأمر تحديد واجبات الأمم المتحدة للتأكيد على الإدماج وتعددية الأديان وحرية أداء العبادات وتقبل الثقافات المختلفة نحو احتواء الأفكار واحترامها، لأن التنوع يؤدي إلى الإثراء الفكري والإنساني. ولفت إلى أن دور قادة الأديان والحكومات يتمثل في الترويج لمفهوم الأخوة الإنسانية ونشر التسامح والتعاون، والتأكيد على أهمية التعامل مع البشر بغض النظر عن أعراقهم أو أديانهم، واحترام هويتهم الإنسانية مهما كانت، والتحذير من الأفكار المتطرفة الهدامة من خلال تأسيس ثقافة السلام عبر تأسيسها في نفوس رواد وزوار المعابد والأماكن الدينية. وبين أن المواطنة العالمية تمثل أداة مهمة في الجهود العالمية لمواجهة التطرف، عبر شمولية التعليم للمبادئ الداعية للتسامح والتعايش، و الاستمرار في مكافحة المتطرفين من خلال أجندة دولية لرعاية المستضعفين والمهمشين الذين تأثروا بفعل ما قامت به الجماعات الإرهابية المتطرفة، ووقف استغلال الأجيال الناشئة في الصراعات والحروب.