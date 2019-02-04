قيادات دينية: الفكر المعتدل يواجه التطرف ويرسخ ثقافة التعايش

أحمد عبدالعزيز، هزاع المنصوري، منى الحمودي، ناصر الجابري (أبوظبي)

شهد اليوم الأول من المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، عقد 6 ورشات عمل بمشاركة نحو 30 من قادة الأديان والفكر والثقافة حول العالم، حيث بحث المشاركون في ورش العمل المختلفة سبل توحيد الجهود وتفعيل الرؤى والأفكار نحو الوصول إلى مجتمعات عالمية متسامحة عبر نقاشات تفاعل معها الحضور وكبار الزوار للمؤتمر.

واختار مجلس حكماء المسلمين تسمية المنصات التي احتضنت ورش العمل بمنصات التسامح والإنسانية والتعايش، تجسيداً للمفاهيم والمبادئ التي يدعو إليها مؤتمر الأخوة الإنسانية العالمي ورؤيته الداعية لترسيخ ثقافة التعايش وتقبل الآخر، وفقاً لعوامل الإنسانية التي تجمع العالم.

تحديات مفهوم الأخوة الإنسانية

وناقشت الورشة الأولى في منصة التعايش تحديات مفهوم الأخوة الإنسانية ودور المؤسسات الدينية في التأكيد على ثقافة الحوار وتقبل الآخر من خلال الوعظ الديني الذي يرتكز على إبراز المفاهيم الإيجابية التي تدعو المجتمعات إلى العمل معاً للوصول إلى المزيد من المنجزات البشرية والابتكارات التي تحقق العالم الأفضل.

وقال الشيخ أبوبكر أحمد، الأمين العام لجمعية أهل السُّنة والجماعة بعموم الهند: «إن التسامح قيمة عظيمة في شرائع الإنسانية الحقة، وهو من البذور الفكرية التي غرسها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تتمتع اليوم دولة الإمارات بحصاد هذا الفكر، ونجحت الدولة في جمع العالم كله بلغاته وثقافاته ودياناته وتوجهاته تحت مظلة تسامحها». وأضاف: «إن الدين الإسلامي الحنيف اعتنى بمفهوم الأخوة الإنسانية من خلال تأكيد وتدارس أسس المشترك الإنساني ومبادئه وإيجاد طرق ملائمة في كيفية تطبيقه على مجتمع متعدد الثقافات والأديان والأعراق والألوان، وتأكيده برجوع جذور الإنسانية إلى عنصر واحد، فالإنسانية هي أسرة واحدة تنتهي إلى أب وأم واحدة، ونصت التعاليم الدينية على توطيد العلاقات الأخوية بين البشر».

وتابع: «رغم التقدم الهائل الذي حققه الإنسان في العلوم والتكنولوجيا المعاصرة التي ساعدت على تقريب المسافات وتحويل القارات إلى قرية صغيرة، إلا أنه خسر في المحافظة على علاقاته الأخوية في مجتمعه، وبالتالي اتسعت الفجوات بين القلوب، وشاعت الآثار السلبية في عالمنا إلى نطاق واسع، بدءاً من العلاقات الفردية والأسرية إلى العلاقات الدولية».

وأشار إلى أن للمؤسسات الدينية والتربوية دوراً ملموساً في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج على نطاق واسع في بعض المجتمعات تحقيقاً لمصالح ضيقة، حتى لا تقع الأجيال الناشئة في مكيدة الإرهابيين الذين هم أعداء الدين الحنيف، مقترحاً تجديد المناهج الدراسية وإعادة صياغتها، بحيث تحتوي على مبادئ الأخلاقيات والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في حياته، وتخصيص جزء منها لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول النصوص.

الإسلام دعا إلى الأخوة الإنسانية

من ناحيته، قال فضيلة الدكتور مصطفى تسيريتش، رئيس العلماء والمفتي العام في جمهورية البوسنة والهرسك سابقاً: «إن الدين الإسلامي دعا إلى التعارف والأخوة الإنسانية من خلال مختلف الآيات والأحاديث والمواقف التي دعت إلى أهمية احترام معتقد الآخر وتقبل الاختلاف عنه، ومساعدة الجميع وإنقاذ المحتاج، أياً كان دينه أو عرقه».

وأضاف: «إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الأخوة الإنسانية في عدم معرفة كيفية التواصل، حيث إن التواصل والحوار هو المفتاح لفهم الآخرين ومعرفة ظروفهم الحالية وإمكانية تطبيق الرؤى والأفكار المشتركة، والتواصل يكمن عبر تنظيم مثل هذا النوع من الملتقيات والمؤتمرات التي تحدِث أثراً مهماً في توحيد الجهود، ولمِّ الشمل العالمي من مختلف الأديان».

وأشار إلى أن البوسنة والهرسك تعد مثالاً للدول التي عانت الحروب والصراعات، وعاشت في السلام والمحبة والتسامح، حيث توجد العديد من النتائج الوخيمة على المجتمعات التي تتفشى فيها مفاهيم الكراهية والتعصب الديني وعدم القدرة على تقبل معتقدات الآخر، بينما تتسم المجتمعات المتسامحة بالسلام والقدرة على الإنتاجية، بما يجعلها دولاً قادرة على الوصول لأعلى المستويات في مختلف المجالات.

مفهوم إنساني واجتماعي

وقال فضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، عضو مجلس حكماء المسلمين: «تعرف الأخوة الإنسانية بأنها مفهوم إنساني واجتماعي يرتبط بالعلاقة بين أفراد البشر، ويكون قوامها الاحترام والإحسان والرحمة، لا يختلف فيها فرد عن غيره إلا بالتقوى والعمل الصالح».

وأضاف: «حرص الرسل والأنبياء على ترسيخ مفهوم الأخوة الإنسانية من خلال التذكير بالمصير الواحد للبشرية جميعاً، وأن جميع البشر يتشاركون في وجودهم الواحد بكوكب الأرض، وعليهم مسؤولية مشتركة في المحافظة على موارده واستغلال الطاقات لنهضة المجتمعات، واحترام غيرهم من أصحاب المعتقدات المختلفة، بحيث يتم تقبل ما هم عليه من معتقد ودعوتهم بالحسنى».

وأشار إلى أن المجتمع الراهن بحاجة إلى انتشار مفهوم الأخوة الإنسانية من خلال المنابر الإعلامية المختلفة، والخطاب الديني الذي يستحضر المفاهيم الإيجابية للمشتركات بين الأديان جميعاً، فالمجتمع يتأثر بمختلف العبارات والأفكار التي ترد إليه من الإعلام والمنابر الدينية، وبالتالي ينبغي انتقاء المفردات، وتوضيح أهمية العمل الموحد لمواجهة التحديات.

فرصة للتعريف بالأديان

وقال أنيل كومار جين، رئيس مؤسسة أهمسا: «إن المؤتمر يعد فرصة للتعريف بالأديان المختلفة، وما تحمله من أفكار مشتركة تدعو لمواجهة التعصب الفكري والديني، حيث من الملاحظ أن الجميع باختلاف طوائفهم ومعتقداتهم وطرقهم، إلا أنهم يؤمنون بأن التعصب دمار، بينما الحوار منجاة لمجتمعاتنا العالمية». وأشاد بجهود دولة الإمارات عبر دعوتها القيادات الفكرية للاجتماع باستمرار عبر مختلف المؤتمرات والملتقيات التي تنتهي بتوصيات تبنى عليها الاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة أشكال التطرف كافة، خاصة أن العالم اليوم يحتاج إلى الفكر المعتدل ورواد هذا الفكر لمواجهة التحديات الراهنة من نزاعات وتعصب في بعض المناطق.

أربع قواعد

من جهته، قال معالي الدكتور قطب سانو، الوزير المكلف بالشؤون الدبلوماسية برئاسة جمهورية غينيا، خلال الورشة الأولى التي عقدت في منصة الإنسانية: «إن الإنسانية تتمثل في 4 قواعد، القاعدة الأولى الرحمة وهي رقة في النفس ولين في السلوك وتجليات الرحمة في الأخوة إيماناً بأنه لا يوجد أي دين لا يحث على الرحمة. والقاعدة الثانية هي العدل، حيث يقتضي الإنصاف والمساواة نظراً لوجود مظاهر عدة تساهم في إفساد الأخوة مثل الوصاية والتفاضل. أما القاعدة الثالثة فتتمثل في الحرص، وتعني جذب كل ما فيه منفعة، ودرء كل ما فيه مفسدة من خلال التعاون على الخير وجلب المنافع للآخرين. ولا يوجد في تاريخنا الإسلامي مثل هذه النماذج المشوهة للإنسانية كالإرهاب. أما القاعدة الرابعة والأخيرة، فهي الحكمة، وتعني فعل الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، والحكمة تعني العلم والثقافة والحق في الوجود وقبول الآخر».

أربع نتائج

ثم تحدث الدكتور ويليام فندلي، الأمين العام للمؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام في الولايات المتحدة الأميركية، منطلقاً من تجربته العملية التي نجح في شقٍّ منها وفشل في شق آخر؛ مركزاً على ما تركته هذه التجربة من أثر، لافتاً إلى 4 نتائج تبينت خلالها، ومنها انخفض الخوف من الآخر وارتفعت الثقة، وكل الصعوبات التي أفشلتنا علمتنا أن نستمر في النضال رغم اختلافنا.

وأضاف: «التجربة جعلتنا نحب أدياننا أكثر كلما اقتربنا من أديان الآخرين، وأما النتيجة الأخيرة فهي عند اكتشاف محاسن دينك وقيمك، فإنك سترى الآخرين بجمالية دينك وقيمك التي تسكن في داخلك»، متحدثاً عن الفضائل التي اكتشفها في التعاون مع الآخرين ثم القيم المشتركة مع الآخرين، وهي الطريقة الناجحة في محاربة العنف والتطرف.

مبدأ الرحمة

من ناحيته، تحدث معالي الدكتور مهند خورشيد، مدير مركز الفقه الإسلامي بمدينة مونستر في جمهورية ألمانيا الاتحادية، في كلمته حول مفهوم الرحمة والرحيم في النصوص الإنجيلية والقرآنية، وعلاقة الله سبحانه وتعالى بالإنسان وهو في صلب الخطاب القرآني، موضحاً مفهوم الرحمة والأخوة الإنسانية.

وأكد خورشيد أننا يجب أن ننتبه لموقف الدين الإسلامي من ممارسة الآخر لشعائره في بلده، ويبقى مبدأ الرحمة هو المبدأ الأساس لتعامل الإنسانية فيما بينها، حيث يجب أن يعلو هذا المفهوم على أشكال الخلاف والنزاع كافة.

من جهته، استعرض الدكتور نبيل حداد، رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني في المملكة الأردنية الهاشمية، بعض الإشكالات عن كيفية ترجمة هذه المُخرجات والأعمال المقامة في المؤتمرات وتطبيقها على أرض الواقع. مطالباً برفع نياتنا الحسنة لبناء الأخوة الإنسانية.

من ناحيته، حدد معالي الدكتور آدم شهيدوف خلال كلمته منطلقات الأخوة الإنسانية وهي: منطلق المساواة لإحقاق مفهوم الإنسان، ومنطلق السعي في مصلحة الأمة وتجنب مضرتها، ومنطلق الرحمة التي تسكن في قلب الإنسان تجاه المخلوقات كلها، ومنطلق التعاون على الخير، «وتعاونوا على البر والتقوى»، ومنطلق التعايش.

تأكيد على التسامح

وتحدث خلال الورشة الأولى في منصة التسامح كل من معالي الدكتور فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أمين عام مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والقس الدكتور بوب روبرتس، قس كنيسة نورثوود في الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي ميغيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا الأسبق، والدكتور شارل سان برو، مدير عام مرصد الدراسات الجيوسياسية الفرنسي بباريس، والمعلم امرتا سوارو بانندا بوري، التلميذ الأول لطائفة أمرتا نندا مائي الهندوسية.

وأكد المشاركون خلال الورشة، أن العالم المعاصر يحتاج إلى حلول معاصرة ومبتكرة لمواجهة ما يستخدم من خلال المنصات الداعية للإرهاب والكراهية، وإلى خطاب يصل إلى قلوب الشباب عبر الحرص على الوصول لهم من خلال وسائل التواصل الحديثة، والتعرف من كثب إلى أفكارهم ودراسة المتغيرات الفكرية في المجتمعات ورصدها خلال طور بداياتها. وأوضح المشاركون أن مؤتمر الأخوة الإنسانية يعد أساساً في سبيل تكوين بنية فكرية قوية، تواجه انتشار أفكار التطرف في بعض الأماكن حول العالم، حيث تسبب التطرف في إحياء النزاعات التي تفشت بسببها الأضرار في البنى التحتية والمجازر والمذابح التي قامت على أساس الفصل الديني والعنصري، لافتين إلى أهمية إبراز النقاط المشتركة والمفاهيم الجامعة بين الكل.

نقاشات متواصلة

وشارك في ورشة ثانية أقيمت في منصة التسامح، بني دوغال، الممثلة الرئيسة لدى الأمم المتحدة للمجتمع الدولي البهائي، ونيافة المطران سيبوه سركسيان، مطران طهران للأرمن الأرثوذكس، والدكتور بشار العبيد، مؤرخ من مملكة الأردن، والشيخ سيد إبراهيم البخاري، مؤسس ورئيس جامعة معدن الثقافة الإسلامية.

واستعرضت ورشة العمل أهمية وجود دور للمنظمات والمؤسسات الدينية حول العالم، بحيث يتم تعزيز التعاون الدولي المشترك من خلال مؤتمرات خاصة بالمنظمات الدولية وممثلي الجماعات والطوائف والأديان للاتفاق على تنفيذ خطط تعنى بالفكر واستقامته واعتداله عبر الخطاب القادر على تجميع البشر ومحاربة كل من يواجه السلام بالعنف.

وتحدثت خلال الورشة بني دوغال، الممثلة الرئيسة لدى الأمم المتحدة للمجتمع الدولي البهائي، عن أهمية تعزيز المسؤولية، حيث إن الوحدة لن تتحقق إلا إذا توحدت الشعوب المتحضرة، لافتة إلى أن المسؤولية الجماعية ليست شيئاً نريده أو نتمناه، بل هي مسؤولية كل فرد على حدة، وتتسع فكرة المسؤولية حتى أنها تشمل الإنسانية كلها. وأوضحت أنه لبناء نمط جديد من المجتمعات، يجب أن يعكس ذلك الطبيعة السامية للشعوب التي تتميز بالتسامح والحب والكرم، والوصول إلى هذا الاتحاد، مسؤولية الكل في جميع أنحاء العالم، لأن البشرية ثمار شجرة واحدة.

من جهته، قال سيبوه سركسيان: «إن عالمنا يتميز بتعدد الثقافات والألوان، فمن الطبيعي أن تكون لكل دين مفاهيمه ومبادئه وأخلاقه التي تختلف عن الآخر»، مشيراً إلى أن الأديان تتميز بالعديد من القواسم المشتركة، فعلينا التعاون والعيش والعمل معاً.

وأكد أن إعلامنا اليوم يواجه تحديات كبيرة، خاصة في أدياننا وعقائدنا، فيجب علينا الاقتراب من بعضنا بعضاً لحل ما يدور حول مذاهبنا بانفتاح واعٍ ونفس رحبة.

من ناحيته، قال الدكتور بشار عواد معروف: «يجب على الإنسان أن يتحلى بقيم الأخلاق حتى يصل إلى مستويات أعلى من التعايش والتسامح، حيث إن الإنسان هو أخ الإنسان لا مفاضلة بينهما، وإن عمارة الأرض تتطلب التعاون على البر والمحبة والتفاني».

واختتم الورشة سيد إبراهيم البخاري، حيث استعرض تنوع خلق الله البديع، وما يمثله الإنسان، باعتباره من أكبر النماذج النوعية البديعة التي خلقها الخالق، فهذا التألق الخلقي يجب ألا يكون مدخلاً للخلاف والصراع.

وشارك في الورشة الثانية بمنصة الإنسانية كل من محمد المنصور انياس، مستشار الرئيس السنغالي للشؤون الدينية، وأحمد قبلان، مفتي بيروت الجعفري، والحاخام ميشيل بروس لستيج، كبير حاخامات المجمع العبري بواشنطن، والدكتور هومي دهلا، مؤسس، رئيس المؤسسة الثقافية لمعتنقي الزرادشتية في الهند، ومهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في سويسرا. وشدد المشاركون على أن قادة الأديان بحاجة للمزيد من التواصل مع الأجيال الشابة من خلال البعد عن المفردات المتكلفة في الخطاب والوصول لهم في الوسائل الإعلامية الرائجة بينهم، والالتقاء المتواصل بهم، حيث إن بناء الثقة بين الأجيال الشابة من جهة وقادة الأديان من جهة أخرى، سيؤدي إلى مجتمعات متسامحة تمتلئ بالإيجابية والعمل الجاد.

وتحدث في الورشة الثانية بمنصة التعايش كل من الموقر سودهيندرا كولكاراني، الرئيس الهندوسي المراقب لمؤسسة مومباي البحثية، وفضيلة الشيخ نعيم ترفانا، رئيس المشيخة ومفتي عام كوسوفا، وفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى بن حمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، ومعالي الدكتور منير باجونيد، الأمين العام للمؤتمر الوطني للعلماء في الفلبين.

وحذر المشاركون من الآثار التي تنتج من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تحاول استغلال الظروف المعيشية للشباب، والأحوال الاقتصادية التي قد تمر بها بعض المناطق، من خلال الخطاب المتعصب الذي يدعو إلى الإرهاب وإقصاء الآخر من المجتمع، والمفردات المستخدمة في بعض وسائل الإعلام المغرضة التي تحرض على الانقسام المجتمعي الواحد.

الأخوة الإنسانية تتجسد في الحوارات الجانبية

مثلت الحوارات الجانبية في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية تجسيداً حقيقياً للمفاهيم التي يدعو إليها من التسامح والتعايش والسلام بين الجميع، حيث امتلأت زوايا المؤتمر بقادة الأديان من مختلف الدول والقارات الذين تبادلوا الحوارات البناءة حول أهمية توحيد الرؤى وتعزيز الجهود المشتركة، وسط أجواء من الطمأنينة والأمان والابتسامات التي ارتسمت على ملامح كل ضيوف المؤتمر.

وشهدت المنطقة المخصصة خارج قاعات ورش العمل والجلسات، أحاديث ودية متواصلة خلال أوقات الاستراحة بين الجلسات، حيث حرص الحضور على تبادل وجهات النظر حول تحديات العالم المعاصرة، إضافة إلى الاطلاع على اللوحات والصور التي تم عرضها خلال المؤتمر للتعبير عن جهود مجلس حكماء المسلمين في الدعوة للملتقيات الفكرية التي تتصدى للفكر المتطرف.

السفارة الأميركية.. لحظة تاريخية تجسد رؤية زايد

قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية على حسابها بموقع «تويتر»: تمثل الزيارة البابوية لحظة تاريخية بالنسبة لدولة الإمارات، وتعكس تجسيداً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التسامح. وأضافت السفارة أنه من الرائع أن تتزامن زيارة قداسة البابا فرنسيس مع فعاليات عام التسامح، وقالت إن «دعم حكومة الإمارات للأقليات الدينية وحرية العبادة أمر يستحق الثناء، وتتطلع الولايات المتحدة إلى رؤية هذا الدعم للأقليات الدينية، وأن يستمر حوار الأديان في تحقيق أهدافه».