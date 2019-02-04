السفير البريطاني يطلق كتاباً جديداً يحتفي بالتسامح

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن السفير باتريك موودي، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، أمس، إصدار كتاب جديد بعنوان «ثقافة التسامح، انسجام الأديان في دولة الإمارات»، أصدره القس أندرو تومسون، ويبرز فيه التنوع الديني الفريد بين الجاليات في مجتمع الإمارات.

وعبّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في تقديمه للكتاب عن مدى فخره بأبناء الإمارات، قائلاً: «لكوننا نعيش جميعنا بانسجام وتوافق تحت سماء دولة الإمارات، لم نعد نتخيل إمكانية غياب التسامح في دول أخرى من العالم. وإن نهجنا العميق بتحقيق العدل يشكّل واقعاً يُحتذى به»، لافتاً إلى أهمية التسامح في هذا الكتاب القيّم.

وقال السفير باتريك في مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن الكتاب: «إنني فخور بتمثيل بلد ينبض بالتنوع والتعددية الثقافية، وندرك أن تنوعنا هو سر قوتنا. ويسعدني أن أكون سفيراً في بلد يملك القيم نفسها».

وأضاف السفير موودي أن زيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات، خطوة تاريخية ومهمة للغاية، حيث إنها تسلط الضوء على جهود الإمارات لتعزيز الحوار بين الأديان.

ويعد كتاب «ثقافة التسامح» لمؤلفه القس أندرو تومسون، خلاصة تجربة عدد من الأشخاص من 10 أديان مختلفة، يعيشون بسلام في ربوع دولة الإمارات، حيث يتحدث كل شخص بإيجاز عن انتقاله للعيش والعمل في الدولة في بدايات ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ما يُغني الكتاب بمجموعة من القصص الرائعة.

وقال القس أندرو تومسون الذي تضم منشوراته كتابيْ «المسيح في البلاد العربية» و«المسيحية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، إن الهدف من هذا الكتاب هو الاحتفاء بثقافة التسامح، وبناء تفاهم أكبر بين أفراد المجتمع، على الرغم من اختلاف طقوسهم الدينية وعاداتهم.