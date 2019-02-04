جميلة المهيري: الإمارات وطن التسامح والتعايش

دبي (الاتحاد)

زارت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، مدرسة الراشد الصالح وهي من أقدم المدارس الخاصة في دبي التي تطبق منهاج الوزارة وتديرها مجموعة من الراهبات منذ سنة 1971، بدعم من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه. تأتي هذه الزيارة ضمن عام التسامح الذي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تكريس ثقافته في المجتمع المدرسي، وتتزامن مع زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لدولة الإمارات.

وقالت معاليها في حوار على هامش زياراتها- «إن بلادنا تلعب دوراً هاما في تجسيد تراث الأمتين العربية والإسلامية، من خلال احتواء مختلف الأديان والثقافات على أرض واحدة للعمل والعيش المشترك وتحقيق التقدم والرفاهية، حيث تقدم الإمارات نموذجاً للتعايش الديني مع توفر أماكن مخصصة لممارسة الشعائر الدينية المختلفة». وقالت معاليها «يأتي إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة«حفظه الله»، عام 2019 عاماً للتسامح معززاً للدور العالمي الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في تحقيق التعايش والتلاقي الحضاري وتأكيد محورية هذه القيم في سياسة الدولة نظراً لأهميتها في ترسيخ السلم والأمن العالمي، وللتصدي لنزعات التعصب والتطرف التي تجتاح المنطقة والعالم. انطلاقاً من هذا تعمل الإمارات جاهدة على كشف زيف الفكر المتطرف، وفي الوقت ذاته تسعى لنشر قيم التسامح والتعايش والوسطية والحوار بين الثقافات والعقائد». ونوهت معاليها، إلى أن استضافة الإمارات لقداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب له رمزية كبيرة، مشيرة إلى مساهمة هذه الزيارة التاريخية في ترسيخ مكانة الإمارات ودورها الريادي في قيادة جهود السلام والتسامح دوليا، كما تعزز من حوار الأديان، كونها ستوفر قنوات تواصل واتصال مباشر بين مليار و200 مليون مسيحي وأكثر من مليار مسلم على وجه الأرض، حيث تبنى عليها آمال كبيرة لتعزيز السلم بين الناس ونشر ثقافة التسامح في العالم.

من جانبها، قالت الأخت سميرة أيوب، مديرة مدرسة الراشد الصالح إن المدرسة تخدم في دبي منذ 47 عاما، وأقيمت على أرض مهداة من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، بهدف بناء صرح تعليمي، رسالته تقديم خدمات تعليمية برسوم بسيطة ومتاحة أمام جميع فئات المجتمع، إضافة إلى تعزيز ونشر قيم ومفاهيم العلم والثقافة والمعرفة.