الإمارات.. سماء للنّاس كافة

شارك في الاستطلاع: غالية خوجة، عبير زيتون، إبراهيم الملا، محمد عبد السميع، فاطمة عطفة، عصام أبو القاسم، هويدا الحسن

سيكون يوم الثالث من فبراير 2019، يوماً استثنائياً في تاريخ العلاقات الحضارية بين مكونات المجتمع الدولي. ففيه وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أول زيارة له إلى منطقة الخليج العربي من البوابة الإماراتية. وفيه شهدت أبوظبي انطلاق أعمال مؤتمر الأخوة الإنسانية الذي يستمع إلى رؤى إمام الأزهر الدكتور أحمد الطيّب، وبابا الفاتيكان، ونخبة من رجال الدين والفكر والثقافة حول العالم.

هذا الحدث الذي تشهده أبوظبي، هو دليل إضافي على ما تشكله الإمارات لمواطني أكثر من 200 جنسية، احتضنتهم أرضها المعطاءة وتظللهم سماؤها بحنو، وهو ما يفصّله عدد من المثقفين والكتّاب الإماراتيين في الاستطلاع التالي:

يرى الشاعر والباحث الدكتور راشد أحمد المزروعي، أن زيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات ترمز لقيم توافقية ومعانٍ سامية تتعلّق بعام التسامح 2019، ويقول:

«دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت منذ عهد الشيخ زايد وما تزال، تنادي بالتسامح والتواصل مع مختلف دول العالم في إطار سلمي يحقق التعاون المشترك، فكم من حروب ومشاكل أطفأها الشيخ زايد أو ساعد على إيقافها بفضل حكمته وبذله كل ما يستطيع، مادياً ومعنوياً، مساهمةً منه في إحلال السلام».

ويضيف المزروعي: إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، حملوا الأمانة وقاموا بتقديم المساعدات لدول مختلفة، والمساهمة في إعانة المناطق التي تعرضت للكوارث والفيضانات والحروب، وفي حل الكثير من الإشكالات الاقتصادية لشعوب الدول الفقيرة بغض النظر عن طبيعة دياناتهم وثقافاتهم، فلم يفرّقوا بين الشعوب المسلمة وغير المسلمة. ونأمل أن تكون زيارة البابا فاتحة خير لتجاوز الخلافات المصطنعة بين الأديان، وأن تكون الإمارات قاعدة التسامح والتوافق الأهم والأوسع بين جميع المرجعيات وبين مختلف شعوب الأرض.

وبالنسبة للقاص إبراهيم مبارك، فإن زيارة البابا للدولة تمتلك أهمية خاصة في فترة شهدت أحداثاً دامية طالت بعض الدول العربية بسبب الأفكار الدينية الإقصائية المتشددة والمغلوطة، الموجهة قصداً، للإضرار بالنسيج الاجتماعي لتلك الدول، وتفتح مساراً عالمياً ينطلق من دولة الإمارات ويعم المنطقة ويثبت أنها بلد السلام والأمان والتسامح. ويضيف: سيكون للزيارة أثر ثقافي وإنساني ممتد، من حيث توسيع رقعة الحقيقة المعروفة عن بلدنا كبلد حضاري، فهي تشير وبقوة إلى أن الإمارات دولة متقدمة جداً في الاهتمام بوحدة البشرية مع اختلاف أديانها، وتعزّز دور الإمارات المحوري في المنطقة، كبلد للخير والأمان والحرية الدينية والتسامح.

تطوير الفهم المشترك

ويعتقد الشاعر محمود نور، أن زيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حدث تاريخي، وانطلاقة جديدة للتواصل الثقافي والانفتاح على العالم الغربي عقائدياً، أي أن هذا التواصل سيتيح للخليج العربي والمنطقة عموماً وللإمارات خصوصاً فرصة معرفة الآخر من خلال أعلى المقامات الدينية الغربية التي تعتمدها الكنيسة الكاثوليكية الأوسع انتشاراً في العالم، كما ستتيح للبابا - أيضاً - فرصة التعرف على خصائص المجتمع الإماراتي، وحجم الانفتاح الذي تقوده القيادة الإماراتية تجاه الآخر على المستويات الدينية كافة. وسيكون لهذه الزيارة أثرها الفاعل في تعميق الفهم حول طبيعة علاقات التواصل بين الدول، وتطوير الفهم المشترك وضمان استمراره لتعزيز الفهم الواعي لاختلاف الأديان، وحرية المعتقد، وعليه سيكون لهذه الزيارة أثر كبير لتطوير العلاقات المستقبلية، خصوصاً الدينية، ليكون المستقبل أكثر انفتاحاً، والنظرة المتبادلة أكثر وضوحاً وأعمق ثقة.

ويلفت الكاتب والروائي سعيد البادي إلى أن الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس للدولة ترسخ مكانة الإمارات عالمياً، وتمثل رسالة قوية مفادها أن قيم التسامح آخذة في الرسوخ في منطقة الشرق الأوسط. التسامح قيمة أصيلة وقديمة في المجتمع الإماراتي، والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسخ هذه الثقافة وتركها إرثاً وركناً أساسياً من تكوين الشعب. وجاءت القيادة الرشيدة لتضع الإطار القانوني لهذه الثقافة فأصدرت التشريعات والقوانين المناهضة للتمييز العنصري والديني والمذهبي، وبذلك لم يعد التسامح مجرد قيمة وثقافة عامة، بل أصبح ركيزة أساسية، بل وجزء من الحمض النووي لهذه الدولة، وهذا الشعب وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ويرى الشاعر خالد الظنحاني أن الإمارات «دولة نموذج» في ما يخص التسامح والقيم الإنسانية، وأن زيارة البابا ليست عبثاً، فهو لم يتردد بقبول الدعوة، بعدما درس الوضع الإماراتي اجتماعياً وأمنياً، ولأن حرية العبادة موجودة في الإمارات، قرر الزيارة التي تعتبر تاريخية، وتعكس مكانة الإمارات على المستوى الاجتماعي، الثقافي، الديني، والعالمي، لأن الإمارات عاصمة عالمية للتسامح.

ويشير التشكيلي فيصل عبد القادر إلى أنها زيارة مهمة جداً، على صعيد العلاقات الإنسانية والدينية، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية من الشخصيات العالمية المهمة، والإمارات تعكس للناس تسامحها وانفتاحها على الآخر مهما اختلف، لأنها متجذّرة في هذا المجال حياتياً ودينياً وثقافياً وحضارياً، ولذلك تجمع العالم تحت سماء واحدة.

فيما تذهب الفنانة موزة المزروعي إلى أن الزيارة تؤكد الحوارية الجميلة بين الأديان والناس، وتزيد فرصة السلام على هذه الأرض، لأن هناك ما يستحق الحياة كما قال محمود درويش.

أما التشكيلي أحمد الفلاسي فيرى أن الزيارة تعكس الفائدة المتبادلة بين الإمارات والعالم، لا سيما على صعيد تبادل الثقافات، والانكشاف على الأمم الأخرى، وتكسر الحاجز الذي بناهُ الإعلام بسبب ما شكله من انطباع سيئ عن العرب والمسلمين. وأضاف: نحن نحيا في كوكب واحد، يعتبر منزلاً واحداً، وهذا يعزز أن العالم أسرة واحدة، لا بد أن تحافظ على سلام هذا الكوكب حتى تنعم الأجيال القادمة بالمحبة والازدهار. وأؤكد أنه من غير التسامح سيكون هناك صدامات تؤدي إلى تعكير صفو التعايش، وهذا ما لا يدعو له الإسلام، ولا أية ديانة أخرى.

تعزيز للتعايش

تلفت الكاتبة والباحثة في التراث ناجية الكتبي إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت غاية في الأهمية؛ ففي خضم الحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية، فإن هذه الزيارة تؤكد حرص الإمارات على نشر قيم التسامح والمحبة والتعايش بين الديانات المختلفة. ونأمل أن تسهم هذه الزيارة بإطلاق مبادرات تعزز السلم والسلام بين الشعوب، وتفتح أبواباً للحوار بين الأديان، والذي من شأنه إشاعة روح التضامن والأخوة والإنسانية.

من جهته، يقول د. سيف محمد المحروقي، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الإمارات العربية المتحدة: تكتسب زيارة البابا فرنسيس أهمية كبيرة، فهي تأكيد لرسالة الدولة بأنها أرض لتعايش الأديان السماوية والثقافات الأخرى. وهذه حقيقة استقرت لدى الجميع. ونظراً للصفة الاعتبارية للبابا فرنسيس، فإنها تكتسب أبعاداً سياسية واجتماعية، وثقافية مهمة، فاختيار البابا لدولة الإمارات محطة من محطاته العالمية، تعكس النظرة الإيجابية التي استقرت لدى دول العالم حول دولة الإمارات التي تقدم نموذجاً حقيقياً لمعنى التسامح والتعايش السلمي.

شهادة تاريخية

وتبعث زيارة البابا فرنسيس، بحسب د. فيصل عبيد العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان، برسالة في غاية الأهمية للدور الحضاري الذي تلعبه دولة الإمارات في غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح وتعزيزها في مواجهة التطرف والإرهاب. وهذه الزيارة شهادة تاريخية من أكثر من ملياري مسيحي عبر العالم ممثلين في البابا فرانسيس، على أنّ قيادة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بقيم التسامح، ونبذ عوامل الفرقة والتعصب بين الشعوب والمجتمعات والأفراد. وأن الإمارات بفضل هذه السياسة الحكيمة أصبحت مركزاً للتعايش الإنساني. ومن خلال استضافة البابا فرنسيس، تؤكد الإمارات أنها دولة راعية للحوار بين الأديان والحضارات في مواجهة أنصار صراع الحضارات والفوضى الهدامة، كما أن هذه الزيارة تعكس صورة الإمارات عالمياً، كدولة لها تجربتها الخاصة في مكافحة التطرف والإرهاب، وفي حل الأزمات الدولية عبر الحلول السلمية والدبلوماسية.

ومما لاشك فيه أن اجتماع البابا فرانسيس مع قادة الإمارات سوف يكون له الأثر الإيجابي على الصعيد الدولي، لتعزيز العمل على مستوى مختلف في المحافل الإقليمية والعالمية، ودعم الرغبة الدولية للخروج بمبادرات وتحركات تسهم في تعميق العلاقات الإنسانية القائمة على التسامح والتعايش المشترك، وتصب في مصلحة البلدان والشعوب، وهي فرصة لصانع السياسة الخارجية، في إصدار تشريع دولي أو ميثاق يحارب التمييز والحض على الكراهية، ويجرم ازدراء الأديان، ومكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.

فرصة للمسلمين

وتمثل الزيارة بالنسبة للشاعر د. طلال الجنيبي، تأكيداً عملياً على قيم التسامح التي شكلت أحد أهم الأسس التي قامت عليها هذه الدولة الفتية. فالانفتاح على الأديان والثقافات الأخرى يعد علامة مميزة لتوجه دولة الإمارات منذ النشأة والتأسيس. والزيارة ستكون ذات أثر كبير على جانب تعزيز الحوار مع الآخر بالتزامن مع عام التسامح، الذي سيحمل رسالة تأكيد عملية على هذه القيمة السامية، وسيتيح للتفاعل الثقافي الإنساني أن يحدث فعله على أرض الواقع.

من المهم ملاحظة أن هذا الانفتاح سيفتح باب المطالبة بالتعامل المماثل لمعتقداتنا وقيمنا وأخلاقنا وديننا مما يصب في مصلحة الجاليات العربية المسلمة المقيمة في البلدان الغربية التي تتبع معتقد البابا فرنسيس، ما يساهم عملياً في سيادة روح التسامح وتقبل الآخر ونبذ الكراهية.

وتشير الروائية والكاتبة أسماء الزرعوني، إلى أن الزيارة تثبت للعالم أننا شعوب نقدر الإنسانية، وأن التسامح من شيم العرب والمسلمين، وأننا يمكن أن نقوي الروابط بين شعوب العالم بالإنسانية. وبهذه الخطوة التي بدأتها الإمارات بدعوة البابا، فإننا أزلنا مسألة التفرقة والحقد بسبب الديانات. هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة، سوف تغير نظرة العالم السلبية تجاهنا، بل وأثبتت لهم العكس بأننا شعب متسامح نقدر العقول ونحترم الإنسانية.

تأكيد لدعوة الإسلام

وتدل هذه الزيارة، كما يرى الشاعر طلال سالم، على التسامح والحوار بين الأديان، وهو ما تدعو إليه الإنسانية، وما يدعو إليه ديننا، وما تدعو إليه الثقافة من التعايش ومعرفة الآخر وفهم وجهات النظر المختلفة والالتقاء على طاولة المحبة والسلام، والارتقاء بالشعوب. إن القيادة السياسية في الإمارات تمتلك ذلك الوعي بأهمية الحوار. وأعتقد لا خلاف في نهاية الأمر، ولا خلاف على مسألة الإنسانية، وتحقيق السلام لشعوب العالم.

ويرى الشاعر بطي المظلوم، مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، أن زيارة البابا فرنسيس للإمارات، هي الأولى من نوعها لبابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى منطقة الخليج العربي، ما يعكس الدور الحضاري للإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان، فالإمارات تعد نموذجاً في التسامح والتعايش الإنساني بين الثقافات والحضارات وأتباع الديانات المختلفة على أسس سليمة، قوامها الاحترام المتبادل وقبول الآخر وإشاعة روح المحبة والسلام.

محطة تاريخية فارقة

وينظر الكاتب الدكتور سالم الكتبي، إلى الزيارة باعتبارها محطة تاريخية فارقة في مسارات التعايش الإنساني والعلاقة بين الأديان السماوية، ومثلما نجحت الإمارات من قبل في أن تكون عاصمة عالمية للعمل الإنساني، فإنها تتجه بقوة إلى أن تصبح عاصمة عالمية للحوار بين الأديان من خلال ترسيخ الاحترام المتبادل، والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والأخوة والتسامح بين جميع البشر. فهذه القيم الإنسانية النبيلة ليست شعارات ترفع في دولة الإمارات، بل هي ثوابت متجذرة وجزء لا يتجزأ من هوية الإمارات والوعي الجمعي لشعبها، وقناعات قيادتها الرشيدة، والزيارة التاريخية ستفتح صفحة ومرحلة جديدة في العلاقة بين الأديان، وستكون إضافة نوعية هائلة للجهود التي تبذل على صعيد الحوار والتعايش بين الشعوب.