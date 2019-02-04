«كُتّاب الإمارات»: زيارة البابا عنوان للتعايش في أفق التعدد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات اعتزازه بشعار التسامح الذي تتخذه الدولة نهجاً قويماً وبرنامج عمل يتحقق في الواقع، وينعكس على وجه التنمية والثقافة والوعي والحياة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء العرب، في بيان أصدره اتحاد كُتّاب الإمارات، أمس الأحد، إن كتاب وأدباء ومثقفي الإمارات يرحبون بزيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات، ويرون في تزامنها مع زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، عنواناً حقيقياً للتسامح الذي تعيشه الإمارات وتدعو إليه.

وأضاف: «من تجليات ذلك إطلاق وزارة التسامح في مرحلة مبكرة نسبياً، وإعلان منظومة من القيم نحو تكريس الفكرة المستمدة من الدين والتقاليد والأعراف الحسنة، وكذلك التبكير إلى إصدار القوانين والأنظمة المنظمة، خصوصاً المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة العنصرية والكراهية وازدراء الأديان، وما تلاه من أنظمة تسهل إقامة فئات مجتمعية منها تلك التي تعاني آثار النزاعات والحروب في أوطانها».

وشدد الصايغ على حالة الاتساق الواضحة بين النظر والتطبيق في بلادنا، معتبراً أن زيارة بابا الفاتيكان تتويج لمسيرة حافلة من دعم الإمارات لمنطق السلام، وعنوان لفكرة التعايش بين الشعوب في أفق احترام التعدد والحوار والمسؤولية، مشيراً إلى أن الهوية الوطنية لا تعرف أو تلمس من دون معرفة الآخر واحترامه، خصوصاً في حالة الاختلاف.

ورفع اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخويه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهم من بنى على تأسيس القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسهموا في تقديم وجه الإمارات إلى العالم، وبالتالي أسهموا في إظهار الصورة الأجمل والأمثل للعرب والمسلمين، في مواجهة من حاول اختطاف الدين الصحيح، دين الوسطية والتسامح والمحبة والسلام، لخدمة فكرته الضيقة وأجندته وأطماعه.

ودعا الصايغ في ختام البيان جميع الكتاب والمثقفين الإماراتيين والعرب إلى الاستمرار في وعي المرحلة، والاشتغال الفكري والإبداعي المسهم في تنوير يقرب ولا يبعد، ويجمع ولا يفرق، حيث الإنسانية والأخوة والصداقة هدف مشترك وسعي واحد.