سيف غباش: الإمارات تنعم بتعايش فريد من نوعه

أبوظبي (وام)

قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للإمارات تثبت أن المجتمعات التي تتأسس على مبادئ قبول الآخر والتنوع الثقافي والتسامح والتعايش ما بين مختلف أطياف المجتمع هي التي تستطيع تحقيق النمو والرخاء والتنمية للجميع.

وأضاف غباش: إن الإمارات تنعم بتعايش فريد من نوعه بين مختلف الثقافات والجنسيات والديانات في تمازج حضاري يعكس اتساع أفق ثقافتنا التي ترحب بالإنسان وتدعم الحوار الحضاري وتنوع الثقافات. وأكد أن الزيارة التاريخية لاثنين من رموز التسامح والسلام عالمياً، تؤكد أن التسامح يتأتى من فهم الآخر، وذلك بالحوار المتواصل المبني على استيعاب القيم الثقافية المختلفة التي تميز مختلف الشعوب، وكذلك المنطلقات الدينية المتنوعة والبناء على المشتركات التي تجمع البشر بما يحقق الوئام والانسجام والتوافق.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق الانسجام و الوئام بالاعتماد على قيم التسامح التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو النهج الذي نسير عليه تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال إن لقاء «الأخوة الإنسانية» الذي دعت إليه دولة الإمارات وتحتضنه على أرضها، هو إحدى المبادرات الإنسانية العميقة التي تستهدف تشجيع الخيار السلمي والتعايش بين الحضارات.