حاكم الشارقة يشيد بجهود شيخ الأزهر في ترسيخ قيم الحوار والتسامح والأخوة الإنسانية

القاهرة (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن تقديره للجهود التي يبذلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإرساء تعاليم الإسلام السمحة، وترسيخ قيم الحوار وقبول الآخر، والسلام والتسامح والأخوة الإنسانية، مُثَمناً الدور المتعاظم الذي تبذله المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في نشر المنهج الأزهري: عقيدة، وشريعة، وأخلاقاً، بما يُسهم في ترسيخ الفهم الحقيقي للدين الحنيف، وتفكيك الفكر المتطرف، مثمنا لهم هذه الدعوة الكريمة وفرصة اللقاء بطلبة جامعة الأزهر والحديث معهم والذين يأتون من 107 دولة حول العالم.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها سموه قبل ظهر يوم أمس الأول في القاعة الرئيسية بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك ضمن زيارته مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بجمهورية مصر العربية.

واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته قائلاً: «بداية أترحم على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي برز في فترة من الزمن كانت الأمور فيها مضطربة، وكانت حكمته هي السائدة».

وأضاف سموه «إن الدين اختطف من بين أيدينا، وتشوه بتصرفات جهلة ليس لديهم أي خلفية دينية، وأن مجابهتهم لا تكون فقط برفع السلاح بل بالمواجهة الفكرية أيضاً ضد من بذروا الفتنة، واستغلوا شبابنا، ولابد أن نُسارع بإرجاع الدين إلى الحظيرة الإسلامية الصالحة». معرباً سموه عن تقديره للمنهج الأزهري الذي يُجَسد التربية الإسلامية الصحيحة، كما يراها الآن في سفراء الأزهر الشريف.

وكانت جامعة الأزهر قد أعدت استقبالاً بهيجاً لزيارة صاحب السمو حاكم الشارقة لمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حيث شارك فيها جموع غفيرة من الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة، حيث كان في استقبال سموه فور وصوله كل من الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأسامة ياسين، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن هذا المحفل يُذَكرنا بعهود الإسلام الأولى، التي جسَّدت روح وعقيدة الدين الحنيف، ووحدة المسلمين، بمختلف ألوانهم ولغاتهم، حيث ينطلق فرسان العلم إلى آفاق المستقبل الذي ننشد فيه التقدم؛ لخدمة البشرية جمعاء.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، حرصه على تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر، ومختلف المؤسسات التعليمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مجموعة من الفقرات الفنية التي تنوعت بين مشاهد مسرحية وأناشيد من أداء طلبة جامعة الأزهر، كما تلقى سموه درعاً تذكارية من إدارة الجامعة، بالإضافة إلى لوحة فنية حملت بورتريه لسموه باستخدام قلم الرصاص، ومن إبداع أحد طلاب الجامعة. وقدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مجموعة من إصداراته ومؤلفاته كإهداء للمنظمة.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر كل من جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة بإمارة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

ومن ناحية أخرى، التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الأول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمشيخة الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعبر صاحب السمو حاكم الشارقة عن سعادته بالزيارة المرتقبة لفضيلة الإمام الأكبر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأخوة الإنسانية بمشاركة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، مؤكداً أهمية هذا الحدث وتأثيره البالغ على مستقبل السلام الإنساني في المستقبل. وأشاد سموه، بالدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف لنشر الإسلام الوسطي السمح، وجهوده الحثيثة والمباركة في مواجهة التطرف في العالم العربي والإسلامي، مشدداً على ضرورة دعم التعليم الأزهري ومنهجه الوسطي كونه طوق النجاة الوحيد من دوامة العنف والإرهاب الذي يفتك بالعالم.

من جانبه، رحب الإمام الأكبر بصاحب السمو حاكم الشارقة، مشيداً بجهوده في دعم الثقافة العربية والإرث الفكري والحضاري الإسلامي. وأوضح، أن الأزهر أسس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لربط الخريجين حول العالم بالمنهج الأزهري ومتابعتهم والاستفادة من جهودهم وفكرهم في تعزيز السلم العالمي، مشيراً إلى أن الأزهر يعتني بطلابه الوافدين الذين يمتلكون مواهب وقدرات هائلة تحتاج من ينميها ويصقلها.

حضر اللقاء كل من جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة بإمارة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

انتصار السيسي تستقبل جواهر القاسمي

استقبلت انتصار السيسي قرينة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أمس الأول، في قصر العروبة بالعاصمة المصرية القاهرة، قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وناقشتا مجموعة من القضايا المتعلقة بالارتقاء بالمرأة وتنمية الأطفال واليافعين. وتزور سمو الشيخة جواهر القاسمي جمهورية مصر العربية، يرافقها وفد يضم ممثلين عن عدد من المؤسسات في الشارقة المعنية بالأسرة والمرأة والأطفال واليافعين، وتهدف الزيارة إلى استعراض تجربة الشارقة التنموية، وتوسيع آفاق الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية في جمهورية مصر العربية. وناقشت سموها مع السيدة انتصار السيسي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها واقع، وتحديات المرأة العربية وسبل تعزيز الارتقاء بمكانتها. وأكدت السيدة انتصار السيسي حرص مصر على دفع جهود التعاون بين البلدين في تلك المجالات خاصة في ظل ما تشهده إمارة الشارقة، خاصة ودولة الإمارات عامة من نهضة حضارية وثقافية. وتقدمت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بالشكر للسيدة انتصار السيسي على حفاوة استقبالها الذي يعكس أصالة وعراقة شعب جمهورية مصر العربية وعلاقاته التاريخية المميزة بالشعب الإماراتي. وأقامت السيدة انتصار السيسي مأدبة غداء، تكريما لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي احتفاء بزيارتها لمصر، حضرها عدد من القيادات النسوية الناشطات في القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.