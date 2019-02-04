حاكم الفجيرة يتسلم نسخة من رسالة دكتوراه مريم اليماحي

الفجيرة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه، الدكتورة مريم سعيد محمد اليماحي بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر والبيانات الضخمة من جامعة جورج واشنطن الأميركية.

وتسلم صاحب السمو حاكم الفجيرة نسخة من رسالة الدكتوراه للباحثة اليماحي وهنأها على هذا الإنجاز الطيب، مشيداً سموه بمواصلتها أبحاثها المكثفة في علوم الكمبيوتر، كأول إماراتية تكمل دراسة ما بعد الدكتوراه في هذا المجال.

وأكد سموه أهمية الدراسات العليا والتأهيل الأكاديمي والعلمي في علوم الكمبيوتر والبيانات، لما لها من أهمية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وتوجه الدولة للاعتماد عليهما في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031. وأعربت الدكتورة مريم سعيد اليماحي عن تقديرها وسعادتها بلقاء صاحب السمو حاكم الفجيرة، شاكرة لسموه حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الحكيمة، يذكر أن رسالة الدكتورة اليماحي الجامعية تناولت البحث السريع واسترجاع المعلومات في البيانات الضخمة.

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