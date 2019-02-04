560 ترشيحاً من 84 دولة في «ابتكارات الحكومات الخلاقة»

دبي(الاتحاد)

تلقّى مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أكثر من 560 ترشيحاً من 84 دولة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في ابتكارات الحكومات الخلاقة، التي تسلط الضوء على أكثر الحلول العالمية تأثيراً في تمكين الإنسان وتصميم مستقبله والارتقاء بجودة حياته، والتي سيتم تكريم الفائز بأفضل تجربة منها بجائزة التجربة الحكومية الأكثر ابتكاراً عالمياً، ضمن جوائز القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الحالي.

وقالت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في قطاع الاستراتيجية والسياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، إن الإقبال الكبير على الترشح لابتكارات الحكومات الخلاقة من أكثر من ثمانين دولة من مختلف أنحاء العالم يؤكد الأهمية المتنامية لهذه الفعالية السنوية الرئيسية المصاحبة للقمة العالمية للحكومات، ودورها في تبني حلول واعدة لتحديات تواجهها المجتمعات الإنسانية، ما يجسد رسالة القمة العالمية للحكومات في تقديم تجارب عالمية ناجحة ومبادرات متميزة وممارسات ملهمة هدفها الارتقاء بالمجتمعات.

وأضافت الهاشمي أن مجتمعات المستقبل ستواجه تحديات متشابهة تتطلب تعزيز مشاركة التجارب الناجحة وتعزيز التعاون الإنساني على مختلف المستويات، لذلك تمثل ابتكارات الحكومات الخلّاقة محطة سنوية لأحدث الحلول المبتكرة لتحديات تواجه الإنسان لتعزز جودة حياته».

وضمت لجنة التقييم التي اختارت أفضل الابتكارات من بين 560 مشاركة من 84 دولة، خبراء من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» التي أجرت دراسة بالتعاون مع المركز، لبحث المنهجيات والأساليب المعتمدة التي تسعى الحكومات من خلالها للارتقاء بخدماتها من خلال الابتكار.

ومن جهة أخرى تعرض جمهورية كوستاريكا ضيف شرف القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، نموذج متطوّر للدولة المستدامة في أميركا اللاتينية، التي تعتمد على 95% من الطاقة المتجددة، إذ حلّت في المرتبة الأولى في مؤشرات بيئية عالمية لمبادراتها في الحد من أعداد السيارات العاملة بالوقود وحفاظها على الغابات التي تشكل أكثر من نصف مساحة الدولة.

و لجمهورية كوستاريكا عدد من المبادرات الرائدة التي جعلتها من أوائل الدول التي تهتم بتطوير التعليم والصحة من خلال تخصيص ميزانية الدفاع لتمويل هذه القطاعات الحيوية بشكل سنوي، وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور وفد وزاري رفيع المستوى من كوستاريكا يضم نخبة من كبار الوزراء والشخصيات الحكومية برئاسة معالي إبسي كامبل بار النائب الأول لرئيس كوستاريكا.

وشاركت كوستاريكا في «التحالف العالمي للسعادة»، الذي انبثق عن الدورة السابقة من القمة العالمية للحكومات، وضم وزراء من ست دول، هي: الإمارات وكوستاريكا والبرتغال والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا.

كما تخصص كوستاريكا ميزانية الدفاع، منذ أن حلّت جيشها في 1948 أي قبل أكثر من 70 عاماً لتمويل الجامعات والمستشفيات الحكومية، إضافة إلى تخصيص هذه الميزانية لتطوير قوات الشرطة والتعليم وحماية البيئة، والصحة العامة والحفاظ على الموروث الثقافي، وقد اعتمدت منذ عام 2006 الالتزام الوطني بشأن التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعهدت بموجبه باعتبار التعليم عاملاً لا غنى عنه لإحداث التغيير والوصول إلى التنمية الشاملة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أن منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي سيعقد السبت المقبل، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، سيشهد مشاركة أكثر من 300 مسؤول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقيادات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية ومجموعة من الخبراء الأكاديميين والشباب والمهتمين في مجالات الاستدامة.

وقال عبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: تكمن أهمية الملتقى بكونه يعقد عشية أهم قمة للمسؤولين الحكوميين في العالم، ما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الاستدامة في الدولة ومدى ارتباطه الوثيق بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المنتدى سيكون حافلاً بالحوارات المعرفية، وسيشهد استعراض أهم الإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي تسلط الضوء على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

ويستضيف المنتدى مسؤولين حكوميين وخبراء من المنظمات العالمية والقطاع الخاص، ويشمل جدول أعماله عدداً من المواضيع المهمة، وعروضاً لأفضل الممارسات والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتناول سبل توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مثل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.

كما يشهد المنتدى الإعلان عن تفاصيل التقرير السنوي للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للعام 2018، الذي يستعرض أهم إنجازات الدولة والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والأفراد، فيما يبحث المنتدى سبل مشاركات خبرات وتجارب دولة الإمارات وأهم الممارسات التي تطبقها، مع المجتمع الدولي.