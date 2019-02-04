افتتاح 5 مدارس مجتمعية جديدة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن افتتاح 5 مدارس مجتمعية جديدة، وهي مدرسة مليح بمنطقة شخبوط في أبوظبي، وفي مدينة العين مدرسة الشاهين في الفوعة، ومدرسة أم غافة في أم غافة، وفي منطقة الظفرة مدرسة العباس بن عبد المطلب في الرويس، ومدرسة دلما في جزيرة دلما، ليصل بذلك مجموع المدارس في الإمارة إلى 25 مدرسة مجتمعية، وبلغ إجمالي طلبة المدارس المجتمعية 24 ألف مشارك.

وتستقبل المدارس المجتمعية مرتاديها من جميع الأعمار وفئات المجتمع في الفترة المسائية طوال العام، وذلك من خلال برنامج متكامل يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات ضمن 6 محاور رئيسية هي المحور العلمي، والمحور الاجتماعي والمحور الصحي، ومحور الهوية الوطنية والمحور الرياضي ومحور الموهوبين والمحور الثقافي ومحور أصحاب الهمم، بما يسهم في جعل المدارس ملتقى اجتماعياً وثقافياً.

وقال الدكتور يوسف الشرياني وكيل الدائرة: إن الدائرة وضعت خطة التوسع في المدارس المجتمعية وصولا إلى 30 مدرسة مجتمعية بحلول 2020 في كافة المناطق الإمارة، وذلك بهدف تمكين هذه المدارس من خدمة المجتمعات المحيطة وتحقيق استفادة مثلى من مرافقها في مختلف مناطق الإمارة لاسيما المناطق التي بحاجة إلى مزيد من المدارس المجتمعية.