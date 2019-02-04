بلدية أبوظبي: حديقة «التسامح» ومختبر الابتكار أبرز مشاريع العام الحالي

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تنفيذها عدداً من المشاريع الابتكارية خلال العام الحالي بما في ذلك حديقة التسامح لأصحاب الهمم، وحديقة ومختبر الابتكار وبحيرات صناعية وحدائق ترفيهية.

وخلال فعالية «وطن الابتكار» التي تنظمها بلدية مدينة أبوظبي حتى 9 فبراير الجاري ضمن إطار فعاليات «شهر الابتكار» التي تقام على مستوى الدولة، أعلنت البلدية أمس عن المشاريع الابتكارية التي ستنفذها إدارة البنية التحتية في البلدية العام الحالي.

وبدأ قسم التصميم والتدقيق الفني التابع لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية بإعداد التصميم التصوري لحديقة التسامح، والذي يهدف لخدمة أصحاب الهمم على وجه الخصوص والترفيه عنهم، كما ستستفيد منه كافة شرائح المجتمع، وسيتم استخدام تصاميم تجميلية مثل «الساعة الشمسية»، وتصميم عصى العيالة، والأزهار ذات الروائح المميزة وهو تصميم فريد من نوعه والأول في الدولة. أما على صعيد خطة المشاريع الابتكارية فتشمل مشروعين مبتكرين مشروع «حديقة ومختبر الابتكار»، ويهدف إلى تطبيق مفهوم المدن الذكية على جميع العناصر المشمولة في الحديقة من خطوط ري وألعاب وساحات خضراء،

أما المشروع الابتكاري الثاني فهو عبارة عن بحيرات وحدائق ترفيهية، ويهدف إلى الاستفادة من تجمعات مياه الأمطار والمياه الجوفية وتحويلها إلى بحيرات صناعية وحدائق ترفيهية. وتنتظر البلدية تحقيق نتائج عديدة من وراء هذا الابتكار منها: الحد من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق من إمارة أبوظبي، وتعمل الحدائق البيئية على تحويل هذه المشكلة إلى فرصة لاستغلال هذه الأراضي لتكون مراكز ترفيهية تعليمية، استثمارية وبالوقت نفسه تعزز من الحياة البرية، بالإضافة إلى وظيفتها العامة تعمل هذه الحدائق وبما تحتويه من برك تجميع على مساندة نظام تصريف مياه الأمطار، وتقوم بإزالة العديد من الملوثات من المياه والتربة. وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن البلدية وضعت الابتكار كأولوية ضمن خططها واستراتيجيتها لإيمانها بأهمية تحفيز الطاقات الإبداعية، وتوظيف الأفكار المميزة والفريدة والمتطورة في دعم خطط ومشاريع البلدية.