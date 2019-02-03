محمد بن زايد: الإمارات قيادة وشعباً تعتز بالزيارة التاريخية لرمزين من رموز الأديان

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، إن الإمارات قيادة وشعباً تعتز بالزيارة التاريخية لرمزين من رموز الأديان.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ببالغ السعادة نرحب بوصول ضيفي الإمارات العزيزين.. البابا فرنسيس بابا الكنسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.. ازدهار المحبة والتسامح والتآلف غرس أصيل نما في هذه الأرض الطيبة.. هكذا أرادها زايد واحة للتعايش الانساني تخدم كل ما فيه خير البشرية جمعاء".

وتابع سموه: "دولة الإمارات قيادة وشعباً.. تعتز بهذه الزيارة التاريخية لرمزين من رموز الأديان والتي تجسد الإيمان المشترك بقيم المحبة والتسامح بصفتها طريق البشرية نحو السلام والأمن والاستقرار والتقارب بين الثقافات والشعوب".