"بي أم دبليو" تتألق بشراكتها مع البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف برعاية SBIA

تواصل النسخة الأولى من البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف برعاية SBIA تحقيق مجموعة من النجاحات والإنجازات على أكثر من صعيد. وتفوقت الشركة بشكل خاص في مجال عقد شراكات إستراتيجية مع عدد من العلامات التجارية العالمية.
وقامت شركة بي إم دبليو بصفتها شريك رسمي للبطولة بتوفير 65 سيارة تناوبت على نقل 132 شخصا من اللاعبين، والمسؤولين وكبار الشخصيات بين نادي الجولف رويال غرينز ومواقع مختلفة حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال السائق السعودي عبد العزيز بدر: " أن تلعب دورا ما في هذه البطولة المهمة والحدث العالمي، فهو بالتأكيد أمر يستحق العناء، لقد مثلت البطولة بالنسبة لي تجربة رائعة. كل شيء جميل حولنا وبالأخص السيارات الفارهة والمريحة . جميع اللاعبون رحبوا بمستوى الضيافة. ولعل أفضل رحلة قمت بها كانت مع اللاعب الأمريكي برايسون ديشامبو، كان ودودًا للغاية وسألني الكثير من الأسئلة حول المملكة العربية السعودية وثقافتها. وعبر عن حبه للبحر الأحمر ورغبته في العودة مجددا.
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