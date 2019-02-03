"الإمارات الإسلامي" يواصل دعمه لجهود التوطين بمشاركته في "المعرض الوطني للتوظيف 2019" في الشارقة

أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمصرف المفضل لدى المواطنين عن مشاركته في "المعرض الوطني للتوظيف" في الشارقة (من 6 حتى 8 فبراير في مركز إكسبو الشارقة). ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي ينتهجها "الإمارات الإسلامي" لدعم جهود التوطين وتعزيز مخزون المهارات الوطنية في القطاع المصرفي.

وخلال الفعالية المخصصة لمواطني الدولة حصرياً، يعتزم "الإمارات الإسلامي" تقديم مجموعة واسعة من فرص العمل في مختلف أقسامه، إضافة إلى فرص العمل الفورية للمرشحين المحتملين والمواطنين من أصحاب الخبرة المهنية، إضافة إلى خريجي الجامعات وحملة الشهادة الثانوية.

وفي هذا السياق، قال مروان سالم ابونواس المهيري رئيس قسم الموارد البشرية في "الإمارات الإسلامي": "انطلاقاً من مكانته الراسخة كأحد المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل ’الإمارات الإسلامي‘ في إطار التزامه المتواصل تجاه دعم المهارات المواطنة عبر توفير أساسات تدريبية متينة وفرص العمل وإمكانات التطور المهني عقب التخرج".

وأضاف المهيري: "ومن شأن مشاركتنا في ’المعرض الوطني للتوظيف‘ أن تتيح لنا فرصة الالتقاء بالموظفين المحتملين وجهاً لوجه، وتعزيز فريق عملنا بمجموعة جديدة من الخريجين المفعمين بالطموح والمهارات المتميزة. ففي غضون الأعوام القليلة الماضية، أضفنا إلى كوادرنا البشرية نحو 300 موظفاً مواطناً من الشارقة و380 من دبي عبر معارض التوظيف التي انعقدت في الإمارتين، حيث بات المواطنون يشكلون اليوم نحو 24% من إجمالي الموظفين العاملين في ’الإمارات الإسلامي‘، يعمل أكثر من ثلثهم في المناصب الإدارية. ويسعدنا أن نتخطى أهداف التوطين التي وضعناها لأنفسنا في نظام النقاط في التوطين المصرفي الذي أقره مجلس الوزراء للقطاع المصرفي والمالي، ودخل حيز التنفيذ العام الماضي 2018".

وينظّم "الإمارات الإسلامي" سلسلة من برامج التدريب الرائدة في القطاع المصرفي بالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية سعياً إلى تدريب الشباب الإماراتي وتمكينهم من المساهمة في نمو قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أتمّ ما مجموعه 225 مواطناً من حملة الشهادة الثانوية تدريبهم في برنامج المستقبل، في حين خضع 30 خريجاً جامعياً إماراتياً للتدريب في "برنامج مديري علاقات المستقبليين" منذ إطلاقه في شهر ديسمبر عام 2017.

ويتضمن برنامج "المستقبل" الذي يستمر لمدة ستة أشهر والمخصص للمواطنين من حملة الشهادة الثانوية الذين لا يتجاوز عمرهم 20 عاماً، حصصاً نظرية وتدريباً عملياً على السواء. ويحظى المتدربون الذين أتموا البرنامج بنجاح بفرص عمل دائمة في مختلف أقسام وإدارات "الإمارات الإسلامي".

أما برنامج "مديري العلاقات المستقبليين"، فهو برنامج تدريبي مدته سبعة أشهر مصمم خصيصاً لخريجي الجامعات من المواطنين، ويهدف إلى تنمية قدراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لاستلام مناصب مديري العلاقات في قسم "إدارة الثروات" في "الإمارات الإسلامي".

وعلاوة على البرنامجين المذكورين، يقدم "الإمارات الإسلامي" برنامج "يوني غراد" (Uni Grad) التدريبي لطلاب الكليات المواطنين المهتمين بالعمل في القطاع المصرفي. ويعتبر هذا البرنامج المفتوح لخريجي الجامعات المواطنين حتى عمر 27 عاماً والذي يستمر لمدة 6 أشهر، إحدى المبادرات الرائدة لتسريع التطور المهني التي أطلقها المصرف.

ولمزيد من المعلومات حول مشاركة "الإمارات الإسلامي" في "المعرض الوطني للتوظيف 2019" في الشارقة والحصول على تفاصيل برامجه التدريبية، يرجى زيارة منصة "الإمارات الإسلامي" في قاعة 4 في "مركز إكسبو الشارقة".