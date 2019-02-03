الامارات | إرجاع 3 حافلات مدرسية حكومية في غليلة إلى المدارس بعدما غمرت مياه الأمطار الطرقات العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاع 3 حافلات مدرسية حكومية في غليلة إلى المدارس بعدما غمرت مياه الأمطار الطرقات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار مصدر في مواصلات الإمارات فرع إمارة رأس الخيمة، لـ "الامارات اليوم" إلى أن جريان مياه وادي غليلة على الطريق العام في شمال إمارة رأس الخيمة تسبب في إعادة ثلاث حافلات مدرسية حكومية إلى المدارس حفاظ على سلامة الطلبة ولتفادي تعرض الحافلات لأي مخاطر على الطريق.

وأوضح أنه بعد انتهاء الدوام الدراسي باشر سائقو كل من مدرسة الجير للتعليم الثانوي ومدرسة الوادي حلقة ثانية ومدرسة أم القرى حلقة أولى في نقل الطلبة من المدراس إلى منازلهم الساعة الثانية و15 دقيقة، وأثناء سير الحافلات في طريق العودة تفاجأ السائقون بجريان مياه الأمطار والأودية بشكل خطر على الطريق العام، حيث قررت محطة غليلة التابعة لمواصلات الإمارات إعادة الطلبة إلى المدارس حفاظا على سلامتهم لحين تأمين طريق العودة من الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن الطلبة مكثوا في مدارسهم 45 دقيقة بعد انتهاء الدوام الدراسي، وبعد التواصل مع أسر الطلبة والجهات المعنية والتأكد من الطرقات تم السماح للطلبة بالصعود للحافلات المدرسية وتم توصيلهم إلى منازلهم بشكل آمن.