الامارات | الثلاثاء عطلة في جميع المدارس الخاصة بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء عطلة في جميع المدارس الخاصة بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، أنه قد تَقَرر تعطيل الدراسة لطلبة المدارس الخاصة في جميع المراحل الدراسية في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 05 فبراير 2019.
وأرجعت مدارس خاصة القرار إلى إعطاء الفرصة أمام عدد كبير من المعلمين والطلبة للمشاركة في القداس الإلهي الذي سيقيمه قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في مدينة زايد الرياضية.
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