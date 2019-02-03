قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تعطيل الدراسة لطلبة المدارس الخاصة في جميع المراحل الدراسية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة بعد غد الثلاثاء 05 فبراير 2019م.

وكتب الدائرة، على حسابها الرسمي على "تويتر"، "عليه، نرجو من جميع المدارس الخاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، والتكرم بإبلاغ أولياء الأمور في الوقت المناسب".

كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم والمعرفة" تعطل الدراسة في المدارس الخاصة بأبوظبي والعين والظفرة بعد غد الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.