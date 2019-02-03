قرقاش: زيارة البابا وشيخ الأزهر تؤكد للعالم نهج دولتنا في التسامح والتعايش

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة شيخ الأزهر لدولة الإمارات تؤكد للعالم نهج الإمارات في التسامح والتعايش السلمي.
قال معاليه في تغريدات على حسابه الرسمي عبر "تويتر" اليوم الأحد: "ترحب دولة الإمارات بضيوف الدولة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهي زيارة تحمل قيمة إنسانية عظيمة تضيف بها دولتنا صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح بين البشر باختلاف دياناتهم وثقافاتهم".
وأضاف قرقاش: "تأتي الزيارة التاريخية لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة شيخ الأزهر لدولة الإمارات لتؤكد للعالم نهج دولتنا في التسامح والتعايش السلمي، مباديئ راسخة قامت عليها الإمارات منذ قيام الاتحاد، مسترشدين بإرث وممارسة مؤسس دولتنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد".
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