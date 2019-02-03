مجموعة أغذية تحقق أرباحاً بقيمة 52 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2018

أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن النتائج المالية الأولية (غير المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث حققت المجموعة أرباح صافية قدرها 211 مليون درهم إماراتي خلال العام، أي بنمو نسبته 2,1% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت "أغذية" إلى أن المجموعة قد سجلت إيرادات صافية بلغت 2 مليار درهم، بنسبة زيادة تقدر بـ 2%، وذلك بعد اقتطاع بعض العائدات المسجلة لمرة واحدة غير متكررة من إيرادات عام 2017.

وقد قال سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "لقد أثبتت المجموعة مرة أخرى مرونتها وحققت نتائج مالية قوية في عام آخر صعب. وتسلط هذه النتائج الضوء على التزامنا بمواصلة النمو ومواجهة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تؤثر بشكل إيجابي على المساهمين والمستهلكين والشركاء".

وأشارت المجموعة إلى مواصلة "مياه العين" ريادتها من حيث الحصة الحجمية والسوقية في دولة الإمارات، وذلك على خلفية النمو القوي في حجم مبيعاتها بنسبة 5٪ رغم العروض التنافسية القوية على مدار العام. إلى جانب نمو حصة "أغذية" السوقية لعلامتي "مياه ألبين" و"مياه البيان" بمقدار 70 نقطة أساس لتصل إلى 30% من سوق المياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهته، قال طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: " أظهرت (أغذية) أداءً قوياً بالنسبة إلى مقاييس الأداء الرئيسية على صعيد مجموعة منتجاتها التي شهدت نشاطاً تنافسياً غير مسبوق خلال العام. وحافظت علامة (مياه العين) على مكانتها الرائدة وحققت نمواً بارزاً في مبيعاتها قدر بـ5% في ظل البيئة التنافسية الحادة التي واجهتها الأسواق في 2018".

وأردف الواحدي: "وساهم النمو القوي في قطاع تجارة التجزئة في ارتفاع إيرادات أعمال المجموعة على المستويين المحلي والإقليمي".

وأضاف الواحدي: "سنعمل على مواصلة مساعينا بهدف زيادة الحصة السوقية لمختلف منتجاتنا على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا الإقليمية من خلال التوسع الجغرافي. ونحن على ثقة بأن جهودنا المبذولة نحو دمج الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات ستمكننا من دعم نمو وإثراء محفظة منتجاتنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بكفاءة".

وسجل قطاع الأغذية نمواً بارزاً بعد الأداء القوي لأعمال المجموعة في مصر وأعمال دعم المجتمع المختلفة. وارتفعت الإيرادات في مصر بنسبة 25٪ بسبب توسيع نطاق تجارة التجزئة وزيادة الصادرات.

وحققت شعبة دعم المجتمع، التي تغطي متاجر أبوظبي والعين التابعة لبلدية أبوظبي بالإضافة إلى متاجر أغذية، نمواً في الإيرادات بنسبة 47٪ بسبب نمو محفظة المنتجات وتحقيق أداء أفضل وتحسين تجربة المتسوقين بما في ذلك الطلب عبر الإنترنت، وخدمة التوصيل للمنازل.

وتجدر الإشارة إلى أن قسم الأعمال الزراعية، والذي يضم الدقيق (المطاحن الكبرى) والأعلاف الحيوانية (أجريفيتا)، قد سجّل إيرادات صافية بقيمة 0.91 مليار درهم إماراتي خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت إيرادات الدقيق والأعلاف الحيوانية بنسبة 2% مقارنةً بالعام الماضي. وترجع هذه الزيادة في الإيرادات إلى قوة انتشار تجارة التجزئة وخاصةً في الإمارات الشمالية بالنسبة للدقيق.

وارتفع صافي ربح المجموعة إلى 211 مليون درهم بزيادة 2,1٪ مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق صافي الربح نموًا بنسبة 11,5% وذلك بعد اقتطاع بعض العناصر المسجلة لمرة واحدة غير متكررة من أرباح عام 2017.

2017. وقد ساعد الالتزام الثابت بخفض التكاليف على مستوى المجموعة بالكامل، بالإضافة إلى زيادة الأسعار في بعض الفئات، والتوسع الحكومي في برنامج دعم الدقيق، الذي كان قد تمّ الإعلان مسبقاً عن توقفه اعتباراً من يوليو 2018، في التصدي للأثر السلبي لارتفاع أسعار القمح والعلف الحيواني وتخفيضات الأسعار الترويجية وخاصةً في قطاع المياه.

وأضافت "أغذية" أن الربح للسهم الواحد قد بلغ 0.351 درهم إماراتي خلال 2018.

وجدير بالذكر، أن المجموعة ستعقد اجتماعها السنوي في نهاية مارس 2019، حيث سيتم تقديم البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى مناقشة وتقديم بنود أخرى لأخذ الموافقات اللازمة.