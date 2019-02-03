الامارات | شرطة دبي توفر خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر نور بنك

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي توفر خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر نور بنك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمالية مذكرة تفاهم مع نور بنك بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية من خلال البطاقات الائتمانية الصادرة من البنك بدون فوائد بنسبة (0%) وذلك حسب الشروط والالتزامات بينهما.

وتنص المذكر التي وقعها مدير الإدارة العامة للمالية بشرطة دبي العميد سيف محمد سيف بن عابد، ، ونائب الرئيس تنفيذي أول ببنك نور سامي العوضي، على أن يتم تقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية لعملاء نور بنك عن طريق استخدام بطاقات ائتمانية في تطبيقات القيادة العامة لشرطة دبي أو الموقع الإلكتروني داخل الدولة فقط، وسيتم تقديم خدمة تقسيط المخالفات لحاملي البطاقات الائتمانية عندما تكون قيمة المخالفات 500 درهم أو أكثر بفائدة 0 %.

وقال العميد بن عابد إن الاتفاقية توفر قناة جديدة للتيسير على المتعاملين مع شرطة دبي في إطار خطتها الاستراتيجية في التيسير على المتعاملين، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص.