الامارات | تعرف إلى يومي تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل دوام الطلبة يوم غد، في المدارس الحكومية التابعة لدبي والشارقة فقط، بجانب عدد من المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تقرر تعطيل الطلبة يوم بعد غد الثلاثاء ليشمل القرار جميع مدن الدولة وجميع المدارس الحكومية والخاصة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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