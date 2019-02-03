انعطافة الاحتياطي الفدرالي تدعم الطلب على الذهب

شهدت الأسهم العالمية والرغبة في المخاطرة دفعة كبيرة في شهر يناير، فارتفع مؤشر ’مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال‘ العالمي بنسبة 8% تقريباً، بعد انخفاض بنسبة مشابهة في ديسمبر. وفي الوقت ذاته، نجح مؤشر ’بلومبرغ‘ للسلع الرئيسية في تقليص خسائره في ديسمبر بنسبة 6.9%، وليحقق أرباحاً بنسبة 5.4% في أفضل شهر له منذ نحو ثلاث سنوات. وبالرغم من المكاسب الواضحة التي سجلتها قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، كان الكاكاو الوحيد من بين 24 سلعة تعرّضت للخسائر هذا الشهر.

وكان لتصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن التراجع عن خطوات إضافية لرفع أسعار الفائدة والتوقعات بمزيد من التضييق الكمّي، أثر واضح في دعم منحى الانتعاش؛ فضلاً عن توجه الحكومة الصينية نحو تنفيذ العديد من برامج التحفيز الرئيسية على شكل تخفيضات للضرائب وأسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي في البنوك. وتكللت هذه التطورات بالأنباء التي تفيد بإحراز تقدم في المحادثات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ولم يقتصر تغير اللهجة على الاحتياطي الفدرالي، بل امتد إلى البنوك المركزية في الصين وأستراليا وأوروبا، ما يسلط الضوء على التوتر حيال المخاطر المتزايدة على النمو العالمي والحاجة لوقف الانزلاق نحو الركود. وارتفعت إحدى مؤشرات احتمال الركود الأمريكي الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بينما استأنفت البيانات الاقتصادية في الصين تدهورها.

وجاءت التحذيرات من إمكانية تفاقم الأمور قبل التحسّن من مؤشر مديري المشتريات الصناعي للصين، والذي تراجع أكثر من التوقعات إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وفي أوروبا، وقعت إيطاليا في براثن مرحلة ركود للمرة الأولى منذ عام 2013، بينما بدأ اقتصاد المملكة المتحدة يعاني من الأوضاع السياسية القاسية المحيطة بموضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي ’بريكسيت‘.

وبعد قوتها خلال مطلع يناير، تراجعت عائدات السلع خلال الأسبوع الأخير من الشهر. وبالرغم من أكثر فصول الشتاء برودة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي خارج نيويورك بنسبة تجاوزت 9%. وفي الوقت نفسه، بقيت أسعار النفط الخام ضمن نطاقها بعد إخفاقها في الحصول على دعم من انخفاض مستوى العرض جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، وتصريحات المملكة العربية السعودية بشأن عزمها تخفيض الإنتاج إلى حدود تتخطى المستويات المتفق عليها.

كما حظيت المعادن الصناعية والثمينة بدفعة محفزة نتيجة إحراز التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتغير سالف الذكر في لهجة البنك الاحتياطي الفدرالي. وازداد ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض التوقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل، وحظيت أسعار النحاس بالدعم نتيجة الارتفاع في أسعار سندات وأسهم وعملات الأسواق الناشئة.

كما شهدت أسعار الحديد الخام ارتفاعاً أولياً تخطى 15% جراء الانفجار الكارثي للسدّ في البرازيل. وأدى انهيار السدّ في منجم الحديد الذي تديره ’فال‘، إلى إجبار شركة التعدين العالمية العملاقة على تعليق 40 مليون طن سنوياً من الإنتاج (قد يبدو هذا الرقم كبيراً، لكنه يمثل 0.2% فقط من الحجم السنوي للتجارة المنقولة بحراً). وتقلصت المكاسب في نهاية الأسبوع مع إعادة تقييم مدى تأثير الإنتاج، والانخفاض المستمر في مؤشر ’بالتيك دراي‘، والذي أشار نحو ضعف محتمل للطلب على نقل الحديد الخام والفحم.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ تسعة شهور لتسجل 1325 دولار للأونصة بعد أن عاد بنك الاحتياطي الفدرالي إلى موقفه المحايد بشأن أسعار الفائدة. واختتمت مسيرة دامت شهرين مع ارتفاع 110 دولار، والتي جاءت مدعومة بأسوأ انخفاض في ديسمبر لحق بالأسهم الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن الماضي. واستمر ذلك بعد تصريحات باول في 4 يناير، والذي أحدث تغيراً ملحوظاً بالاعتراف بدراسة البنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء التضييق الكمي بصورة أسرع من المتوقع، وإصغائه لدعوات السوق لإيقاف ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مؤقت.

وبالرغم من الانتعاش الكبير في الأسهم العالمية، تسلط قدرة أسعار الذهب على الارتفاع هذا الشهر الضوء على الرغبة المستمرة للاستعداد لأسوأ الاحتمالات في ظل المخاوف الاقتصادية الكلية والجيوسياسية. بعد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يتوقع أن يعود تقرير التزامات المتداولين الأسبوعي، والذي يوفر معلومات مهمة حول مراكز المضاربة التي يمتلكها مديرو الأموال، إلى وضعه الطبيعي حتى مطلع مارس. وأدى هذا التوقف المؤقت في البيانات إلى نقص المعلومات في السوق من حيث قياس كيفية رؤية اللاعبين الرئيسيين للمشهد.

ومع ذلك، ما زال الطلب قوياً على تغطية بيانات الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب. وخلال الشهرين الماضيين، ارتفع إجمالي الحيازات، باستثناء أربعة أيام، ليصل إلى 2280 طن وهو ما يقارب ستة أضعاف.

ويبدو الذهب بحاجة للتماسك مجدداً بعد أن بلغت أسعاره 1325 دولار للأونصة، ليعود مجدداً نحو 1300 دولار للأونصة. وبالرغم من كل ما سبق، ما زلنا محافظين على توقعاتنا المتفائلة بارتفاع الأسعار، وفي هذه المرحلة سنعبر فقط عن رأي تصحيح باستخدام خيارات البيع.

المصدر: ساكسو بنك

سجل النفط الخام أعلى مستوى شهري له منذ عام 2015، إلا أنه فشل في الارتفاع بالرغم من الأحداث والتصريحات التي قدمت له الدعم. وجراء أسعاره محدودة النطاق على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، يمكن أن يكون التوجه على المدى القصير نحو الانخفاض حيث يستمر كل من خام غرب تكساس الوسيط، لاسيما خام برنت، في التماسك ضمن النطاقات المحددة 5 دولار. وخلال الأسبوع الماضي، أخفقت التصريحات والأحداث التالية في إعطاء النفط الدفعة المطلوبة للارتفاع.

لعبت العقوبات التي فرضتها أمريكا على شركة النفط والغاز الوطنية الفنزويلية (PdVSA) دوراً في الحد من صادرات النفط الخام.

في إحدى المقابلات، أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها تخفيض مستوى الإنتاج في فبراير إلى ما دون الحد المتفق عليه طواعية إلى 10.33 مليون برميل في اليوم

انضم بنك الاحتياطي الفدرالي إلى غيره من البنوك المركزية وأصبح أكثر حذراً، ما دعم توقعات النمو والطلب.

لم تصل المخزونات الأسبوعية للنفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوياتها المتوقعة مع تراجع الإنتاج في المملكة العربية السعودية

تراجع الشعور بالقلق على خلفية المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وما تحظى به من زخم متزايد.

أسعار خام غرب تكساس الوسيط عالقة حالياً في النطاق 50 - 55.50 دولار للبرميل.

المصدر: ساكسو بنك

لوحظ بعض التحرك في فارق السعر بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، والذي تقلص إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس عند 7 دولار للبرميل. ساهمت العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية برفع الأسعار في أمريكا الشمالية بما فيها خام غرب تكساس الوسيط، لعدة أسباب منها اضطرار المصافي الأمريكية لاستخدام أنواع أخرى من النفط الخام الثقيل مثل ’مارس‘ المكسيكي و’وسترن كنديان سيلكت‘.