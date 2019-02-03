"دبي مارينا مول" يقدم باقة من الأنشطة الترفيهية العائلية

يحتفل دبي مارينا مول بالعام الصيني الجديد مع باقة مميزة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة. وخلال الفترة الممتدة من 1 إلى 9 فبراير، سيتزين المول بحلة صينية زاهية، مقدماً للزوار فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة التي تسلط الضوء على الفنون والثقافة الصينية الأصيلة.
وسيكون المعرض الصيني من أبرز ملامح احتفالات "دبي مارينا مول"، مقدماً تحية للصين عبر التركيبات الفنية الجذابة، والعروض الترفيهية، والديكورات المميزة. وتتناغم في المعرض عناصر التراث والحداثة، وسينثر البهجة بين الزوار عبر العديد من الأنشطة التفاعلية والعروض الأدائية المذهلة. وتتضمن الفعاليات الترفيهية أنشطة الرسم بالسكر، وفنون الخط الصيني.
أما الأطفال فلهم موعد مع أنشطة الفنون والحرف، مثل إعداد بطاقات المعايدة بالعام الصيني الجديد باستخدام فنون الخط، وأشجار الزهور الصينية، والسلاسل المستوحاة من أجواء الاحتفال بالمناسبة. ويمكن للأطفال الصغار الاستمتاع بتمضية أوقات مسلية مع الألعاب الموسيقية الصينية التقليدية.
لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذه الفعاليات الترفيهية الرائعة خلال احتفالات العام الصيني الجديد في "دبي مارينا مول".
الحدث: احتفالات العام الصيني الجديد
الموعد: 1 إلى 9 فبراير، 2019
التوقيت: أنشطة الأطفال من 10 صباحاً إلى 10 مساءً؛ العروض الترفيهية من 2 ظهراً إلى 9:30 مساءً
المكان: دبي مارينا مول
السعر: مجاناً لجميع أفراد الأسرة!
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