الامارات | بالفيديو.. هطول أمطار على دبي وأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار على دبي وأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هطلت اليوم أمطار على العاصمة أبوظبي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة كما تشهد دبي في هذه الأثناء سقوط أمطار خفيفة.
ومازالت السماء ملبدة بالغيوم مما يبشر بهطول المزيد من أمطار الخير خلال الساعات المقبلة.
وفيما شهدت إماراتا أم القيوين ورأس الخيمة سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة كانت اجواء مغبرة تعم الشارقة.
شاهد بالفيديو: "تصوير: إريك أرازاس" و "اشوك فيرما"
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