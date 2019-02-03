العاهل الأردني في إسطنبول ويبحث مع أردوغان قضايا المنطقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-petra.gov.jo جانب من المباحثات في قصر هوبر

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مباحثاتهما في اسطنبول سبل توسيع التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وركزت المباحثات ، التي عقدت السبت في قصر هوبر، على العلاقات المتينة التي تربط الأردن وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وجرى التأكيد، خلال المباحثات التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن وتركيا إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم خلال المباحثات التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية للاجئين.

كما تناولت المباحثات التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، حيث أكد الملك عبدالله أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة للاجئين إلى وطنهم.

وتم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.