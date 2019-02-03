"الوطني للأرصاد" يحذر من اضطراب بحر عمان



ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب الرياح النشطة المصاحبة لحالة عدم الاستقرار والتي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة.

وأوضح المركز - في بيان له اليوم - إن هذه الحالة تؤدي إلى ارتفاع الموج من 4 إلى 6 وقد يصل إلى 8 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة الثالثة من صباح غد الإثنين.

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