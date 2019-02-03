الامارات | "الارصاد": عدم استقرار الأحوال الجوية بمعظم مناطق الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الارصاد": عدم استقرار الأحوال الجوية بمعظم مناطق الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد ان حالة عدم استقرار الاحوال الجوية ستسود على معظم مناطق الدولة. وذكر المركز في بيان أصدره مساء امس انه ستتشكل السحب الركامية التي تكون رعدية ممطرة أحياناً وتكون الرياح نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً خلال نشاط السحب حيث تصل سرعتها الى 50 كم / ساعة وتقل الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر بسبب الأتربة والرمال المثارة في الفترة من الساعة 3 من صباح اليوم وحتى الساعة 3 من صباح الاثنين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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