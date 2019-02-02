روسيا مستعدة للرد على انسحاب أميركا من معاهدة نووية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن موسكو تحتفظ بحق الرد على قرار الولايات المتحدة الانسحاب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، بحسب ما نقلت عنها وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.
من جهته، ذكر مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية أن بلاده غير مهتمة بسباق تسلح جديد وأنها حاولت لسنوات الحفاظ على هذه المعاهدة مع روسيا.
وأضاف المسؤول، الذى لم يتم الكشف عن هويته، قائلاً "لنكن واضحين. إذا حدث سباق تسلح، فستكون روسيا هي من بدأه.. لنكن واضحين أيضاً أن الصين وإيران، ليستا ملزمتين بالمعاهدة ولدى كل منهما أكثر من ألف من تلك الصواريخ".
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واستطرد أن القرار الأميركي لا صلة له بالصين، مضيفاً أن الخطوة "لا تتعلق سوى بالانتهاكات الروسية للمعاهدة وبالتهديد الذي يشكله هذا على هيكل الحد من الأسلحة". وأشار المسؤول أيضاً إلى تهديد للأمن الأوروبي.
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