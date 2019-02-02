الامارات | بالفيديو.. افتتاح استراحة للمطاعم والمقاهي المتنقلة على طريق الشيخ محمد بن زايد برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. افتتاح استراحة للمطاعم والمقاهي المتنقلة على طريق الشيخ محمد بن زايد برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، الخميس الماضي استراحة المطاعم والمقاهي المتنقلة "first exit" ضمن استراحة المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد عند مخرج 122 للمتجهين إلى إمارة رأس الخيمة، إذ تعتبر الاستراحة أول مشروع من نوعه على مستوى الجهات الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب ومجموعة طلبة من مختلف جامعات الدولة.

وقال النعيمي خلال افتتاحه للاستراحة إن المبادرة تأتي في إطار دعم الوزارة لمشاريع الشباب وإعطاء الأولية لمشاريع الشباب للاستثمار في الاستراحة كونها تحقق سعادة للمجتمع التي تمثل محورا رئيسيا ضمن استراتيجية الوزارة، إذ أن مشروع (first exit) يمثل نقطة التقاء وتجمع وتواصل بين شباب المجتمع إلى جانب تعزيزها منظومة السلامية المرورية باعتبارها فسحة ومكان مخصص للراحة لمستخدمي الطريق.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية التكاملية بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية جاءت لدعم مشاريع الشباب لوضعهم على الطريق الصحيح لتأسيس مشاريعهم الخاصة التي من شأنها أن تحقق الاستقرار للشباب وأسرهم والريادة والتميز في العمل وهو ما تشدد عليه القيادة الرشيدة في الدولة.

ولفت إلى أن المبادرة تدعم توجه الوزارة للاستثمار في البنية التحتية من خلال إعطاء فرصة للشباب الراغبين بإطلاق مشاريعهم الجديدة لاستغلال المساحات ضمن مشاريع البنية التحتية دون التأثير على أصل المشروع، موضحاً أن المبادرة جاءت نتيجة التحديات التي يواجهها أصحاب مشاريع المطاعم المتنقلة من فئة الشباب والمتمثلة في توفير موقع محدد للمشروع.

وتفقد النعيمي خلال الافتتاح على مشاريع الشباب في استراحة المطاعم والمقاهي المتنقلة وقد أبدى أعجابه بما لمسه من ابداعات وجهود جبارة من قبل المشرفين على المشروع.